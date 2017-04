Uudised

Hiiumaa mees käis Leisis saarlasi hirmutamas

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 19. aprill 2017. Sotsiaalmeedias anti nädalavahetusel teada kahtlase käitumisega mehest, kes väitnud, et tuleb Hiiumaalt ja otsib Saaremaalt naist.



Leisi alevis pakkus mees lastele kommi, kutsus endaga kaasa ja rääkis, et tuleb Roobaka külast. Hiljem soovis sama mees sõita Anglast bussiga Tikale, küsides bussi oodanud naiselt laenuks sõiduraha, kuna oli oma kaheeurose ära kaotanud, ja kurtis seejuures, et tal on ainult 10 senti.



“Bussi ukse vahel rääkis veel, et ei saa aru, kuidas saarlased siin elavad, sest Hiiumaal pidavat punaste sentidega kõik ostud tehtud saama,” kirjutas juhtumit pealt näinu sotsiaalmeedias.



Neljapäeva õhtul nähti sarnase välimusega meest Virtsu kaupluse lähistel, kus ta liikus mööda autoderivi suunaga saba lõpu poole ja uuris järjekorras seisnud autode marke.



Politseid sellest juhtumist ei teavitatud, küll aga jõudis info politseinikeni sotsiaalmeedia vahendusel. Tavapatrullide käigus on politsei hiljem piirkonda kontrollinud, kuid meest rohkem silmatud ei ole.



Samas panevad korrakaitsjad inimestele südamele, et kui kellegi tegevus avalikus ruumis põhjustab umbusku, mõjub häirivalt või tundub, et see võib olla ohtlik, siis sotsiaalmeediasse hoiatusteate postitamisest on vähe abi.

