Uudised

Saaremaale tuleb Eesti esimene koprakaamera

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 19. aprill 2017. Nädala algul käis Saaremaal zooloog Tiit Hunt, et paigutada hirvekaamera ümber koprakaameraks. Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks koprakaamerat saama vaadata juba täna RMK kodulehel loodusblogis.



Kui eelmisel aastal sai jälgida mäkrade tegutsemist, siis sel aastal on Hunt näinud vaeva, et tuua huvilisteni koprate elu.



“Koprakaamera on esmakordne, pole ju keegi seda varem teinud, Eestimaal vähemalt mitte. Paneme kaamera Lümanda piirkonda. See mõte oli juba pikalt. Saaremaal teadagi on kopraid vähe ja õiget kohta leida oli väga raske,” rääkis Hunt.



Otseülekande tekitamiseks on teatavasti vaja mastiga olla pidevas ühenduses, see oli esmaspäevani küsimärgi all. Õnneks ühendus saadi ja juba esimesel päeval jäi Hundi sõnul kaamera ette esimene isend. Kui koprad aktiivselt tegutsevad, plaanitakse kaamera paika jätta sügiseni. Kui eelmisel aastal sai jälgida mäkrade tegutsemist, siis sel aastal on Hunt näinud vaeva, et tuua huvilisteni koprate elu.“Koprakaamera on esmakordne, pole ju keegi seda varem teinud, Eestimaal vähemalt mitte. Paneme kaamera Lümanda piirkonda. See mõte oli juba pikalt. Saaremaal teadagi on kopraid vähe ja õiget kohta leida oli väga raske,” rääkis Hunt.Otseülekande tekitamiseks on teatavasti vaja mastiga olla pidevas ühenduses, see oli esmaspäevani küsimärgi all. Õnneks ühendus saadi ja juba esimesel päeval jäi Hundi sõnul kaamera ette esimene isend. Kui koprad aktiivselt tegutsevad, plaanitakse kaamera paika jätta sügiseni.

Veel artikleid samast teemast »