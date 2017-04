Uudised

Rootslaste rahasüst annab viikingileiu uurimisele hoogu

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 19. aprill 2017. Aprilli alguses jõustus Tallinna ülikooli ja Uppsala ülikooli koostööleping, millega tagatakse 2020. aasta lõpuni Salme viikingileiu uurimise püsiv rahastus.



Sellega sai sajandi viikingileiuks nimetatud uurimisobjekt lõpuks vajaliku impulsi, et uuringuid ja analüüse jätkata, kirjutab Eesti Päevaleht.



Saaremaalt Salme külast leiti 2008. ja 2010. aastal kaks viikingite laevamatust, mida peetakse viimaste kümnendite olulisemateks leidudeks ja mis võiksid viikingite uurimise jaoks palju väärtuslikku teavet anda.



Riik ei rahastanud



Paraku ei rahastanud riik viikingileiu uurimist piisavalt ning kohati tegid uurijad tööd tasuta ja kohusetundest, sest alustatud konserveerimist ei olnud võimalik leide kahjustamata pooleli jätta.



Tallinna ja Rootsi Uppsala ülikooli vahelise lepingu maht on ligikaudu veerand miljonit eurot. Põhiosa sellest tuleb Uppsala ülikoolilt, kuid oma osa annab ka Tallinna ülikool.



Lepingu järgi eraldab Uppsala ülikool raha Salme viikingileiuga seotud uuringuteks ja analüüsideks, nende uurimistulemuste publitseerimiseks ja avalikustamiseks.



Tallinna ülikool lubab aga taotleda lisarahastust Salme leidude uurimistulemuste kohta raamatute trükkimiseks, temaatilise konverentsi korraldamiseks ja lisauuringuteks.



