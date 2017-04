Uudised

Mõisaomanikuks võileivahinnaga

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 19. aprill 2017. Mõis tundub lihtinimesele kauge ja kättesaamatu kinnisvarana, kuid tegelikult leidub üle Eesti mitu taskukohast, renoveerimist vajavat mõisa, nende seas Laugu mõis Saaremaal.



Viimase eest küsitakse kinnisvaraportaalis kv.ee 45 000 eurot.



Laugu mõis on pika ajalooga ja väärikas ning kuna hoone pole muinsuskaitse all, on renoveerijal seal üsna vabad käed. 1850. aastal ehitatud peamajast on paremini säilinud vasak tiib. Viimase eest küsitakse kinnisvaraportaalis kv.ee 45 000 eurot.Laugu mõis on pika ajalooga ja väärikas ning kuna hoone pole muinsuskaitse all, on renoveerijal seal üsna vabad käed. 1850. aastal ehitatud peamajast on paremini säilinud vasak tiib.

