Linnavalitsuse ees toimus eile “protest”

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 18. aprill 2017. Eile filmiti linnavalitsuse ees päikesepealinna reklaamklipi tarbeks “protesti”, millele linnapea Madis Kallas vastab 30. aprillil. FOTO: Valmar Voolaid Eile pärastlõunal võis Kuressaare linnavalitsuse ees näha protestikirjadega kodanikke.



Kes nõudis pikemat koolivaheaega, kes Titeranda 100 palmi, kes tahtis päevitada ja kes aastaringset suve.



Tegu ei olnud millegi muu kui päikesepealinna reklaamklipi filmimisega, milles osales umbes 30 huvilist.



Kõigi suviste soovide kiuste sadas taevast mõni helves lund ja paar kraadi plussi päikesepealinna tiitli väljakuulutamisest ülearu märkimisväärselt ei kõnelenud.

Ometi kuulutab Kuressaare linnapea Madis Kallas 30. aprillil Kuressaare päikesepealinnaks, mille tarbeks eile klipp üles võeti.



Reklaamklipp loodetakse valmis saada selle nädala teises pooles ning see tehakse kohe ka avalikuks.



Filmimisega tegelesid noored Saaremaa arenduskeskuse noorteprojekti RIBS raames ja neid juhendas Kinobussi eestvedaja Mikk Rand.



Päikesepealinnaks



Reklaamklipi võtete korraldaja, Visit Saaremaa turismispetsialisti Kristina Mägi sõnul saavad inimesed reklaamklipist teada, et protestinõudmistele vastab linnapea 30. aprillil kesklinnas, mil Kuressaare kuulutatakse päikesepealinnaks.



“Protestikirjadega plakatid tegin mina. Kes värvis pühade ajal mune, kes plakateid,” seletas Mägi. Klipis osalejad tegid seda vabatahtlikult ja eelarvet klipile polnud.



