Linn palub sissemurdjad vastutusele võtta

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 18. aprill 2017. Lasteaia 8 kolemaja on meelispaigaks kodututele, alaealistele ja alkohoolikutele. FOTO: Lääne prefektuur Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker palus politseilt saadud märgukirja peale politseil välja selgitada mahajäetud hoonetesse sissemurdjad.



10. aprillil tegi politsei kontrollkäigu linnas asuvatesse ja mitte kasutuses olevatesse hoonetesse ning saatis selle kohta linnale märgukirja. Vastuses politseile lubas abilinnapea Mart Mäeker teavitada hoonete omanikke, et sissepääsud kõrvalistele isikutele suletaks.



“Seoses sellega, et probleem on pidev ja kasutusel mitte olevate hoonete omanikud on korduvalt oma hoonetele sissepääse sulgenud, palume politseil välja selgitada, kes on need pidevad lõhkujad ja mahajäetud hoonetesse sissemurdjad, et need isikud vastutusele võetaks,” vastas Mäeker politseile.



Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar kostis selle peale, et kui politseini jõuab info mahajäänud hoonetesse omanike tahte vastaselt sissetungimisest või varalise kahju tekitamisest teisele isikule, siis kindlasti püüab politsei rikkujad tuvastada ning vastutusele võtta.



Politsei selgitas 10. aprillil tehtud kontrollkäigu tulemusena välja, et Kuressaares Kaare 3 on fassaadi aknad ja uksed korralikult suletud, kuid hoone hoovipoolses osas tagumine aken avatud.



Arhiivi 18 ja 20 hoonete juurde on ligipääs avatud. Piirdeaed on poolik ja hoonete kruntidele on tekitatud ligipääs.



Lasteaia 8 hoovipoolses osas on sein lõhutud ja ligipääs hoonesse sisenemiseks olemas.



Kohtu tn 7a Kohtu tänava poolses osas on hoone uks lõhutud ja ligipääs hoonesse avatud. Pikk tn 24 hoone hoovipoolses osas on aken lõhutud. Uus 20 hoovipoolses osas on keldri uksed avatud ja ligipääs hoonesse avatud. Uus 20a hoovipoolne osa ja hoone taga oleva keldri uks on lõhutud ning kolmandatele isikutele ligipääs avatud.



