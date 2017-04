Uudised

Vihm sunnib pakiautomaadi kliendid kummikutesse

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 18. aprill 2017. Vihmase ilmaga võib Orissaare Omniva pakiautomaadi ette koguneda vett rohkem kui 10 cm jagu. Foto: Maria Kaljuste Ettevõtja Maria Kaljuste tõstatas probleemi, et Orissaare Omniva pakiautomaadi ette koguneb vihmavesi ja et pakiautomaadi juurde pääseda, on tihti vaja kummikuid.



“Praegu on tõesti nii, et kui inimene tahab paki järele tulla ja tal on jalas paremad jalanõud, siis vihmase ilmaga ei tule see kõne allagi. Seal on 10–12 cm vett,” rääkis Kaljuste.



Orissaare vallavanem Vello Runthal tõdes, et tegu on STÜ eramaaga. Ta kinnitas, et teema on küllaltki mitmetahuline, mis kindlasti puudutab küllaltki otseselt kogukonda, ent samas on tegu äriliste huvidega, mille tingimusi vald ei tea.



“Ilmselt ei tea STÜ ega Omniva, et selline mure on meil siin praegu tekkinud,” lausus vallavanem, kes lubas eile ühendust võtta STÜ haldusjuhiga.



Runthallist jõudis ette STÜ ehk uue nimega COOP Saaremaa juhatuse esimees Kalle Koov, kes sotsiaalmeedias samuti tõstatatud teemat märkas.



Koov kinnitas, et polnud asjaga varem kursis ja kindlasti leitakse probleemile lahendus.



