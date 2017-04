Uudised

Väärikad said diplomid

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Neljapäevasel lõpuaktusel sai lõputunnistuse 233 õpihimulist eakat. FOTO: Tambet Allik Väärikate ülikooli kuuenda õppeaasta lõpuaktusel Saaremaa ühisgümnaasiumis sai TÜ tõendi 233 õpihimulist vanemaealist inimest.



Kokku võttis sel õppeaastal loengutest osa Saare- ja Muhumaalt 271 õppurit, mis on senine rekordarv. Väärikate ülikooli eestvedaja Maie Meius märkis, et kõikidest loengutest võttis osa 93 õppurit. Sügisel alustas lisaks väärikate ülikooli loengusarjale ka Ö-ülikool.



Nimetatud loenguprogramm oli suunatud peamiselt gümnaasiumiealistele noortele, kuid sinna oli oodatud ka need täiskasvanud, kes tahtsid väärikate ülikooli loenguprogrammist teatud lektoreid ja teemasid kuulata. Pidulikul lõpuaktusel said TÜ teaduskooli tõendid need gümnasistid, kes olid kõige usinamad loengutest osavõtjad.



“Kui võtta juurde Ö-ülikool, siis tundus, et kõige suurem huvi oli dr. Rene Bürklandi loengu suhtes. Tung sinna oli väga suur,” märkis Meius, lisades, et Hiina meditsiini arst Rene Bürkland on tänase seisuga lubanud tulla loenguid andma taas 2018. aasta kevadel.



Küsimusele, mis on Väärikate ülikooli loenguprogrammi fenomeniks Saaremaal, ei saa Meiuse sõnul lühidalt vastata.



“Head lektorid ja huvitavad loenguteemad, loenguprogrammi hea formaat – südamega tehtud asi!” arvas Meius.



Pidulikust lõpuaktusest võtsid külalistena osa riigikogu liige Urve Tiidus ja Kuressaare linnapea Madis Kallas. Tartu Ülikooli esindajana oli kohal Tiia Ristolainen.



