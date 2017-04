Uudised

Thule Koja ehitab AS Tesman

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Autor: MM Teisipäev, 18. aprill 2017. Eile sõlmisid OÜ Hõbekeskus ja AS Tesman projekteerimis-ehituslepingu, mille tulemusena valmib Kuressaare kesklinnas 2018. aasta mais kogupere- ja elamuskeskus Thule Koda.



Elamuskeskuse hoone ehitusmaksumuseks kujunes koos käibemaksuga 3,15 miljonit eurot. Keskusesse tulevad alternatiivajalookeskus ja kino. Lisaks saab keskuses korraldada erinevaid üritusi ja konverentse.



“Alternatiivajalookeskuse ja selle väljapanekute eesmärk on esitleda pisut (enese)iroonilises võtmes Saaremaa erakordsust nii Euroopa, maailma kui terve universumi ajaloolises ja kultuurilises kontekstis,” rääkis rajatava keskuse omanik Andres Tinno.



Keskus pakub meelelahutuslikku sissevaadet saarlase maailmapilti, tema paigavaimu ja mütoloogilisse maailma.



