Mis juhtus?

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Autor: MM Teisipäev, 18. aprill 2017. 15. aprillil kell 11.08 said päästjad väljakutse Torgu valda Iide külla, kus põles elumajast umbes 10 meetri kaugusel asuv kõrvalhoone. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel. Kustutustööd lõpetati kell 12.33.



15. aprillil kell 13.04 said päästjad väljakutse Laimjalga, kus põles umbes 100 ruutmeetrit kulu. Lõkkest alguse saanud põleng kustutati kell 13.22.



15. aprillil kell 14.26 teatati häirekeskusele kulupõlengust Leisi vallas Pamma külas. Päästjad likvideerisid 20-ruutmeetrise põlengu kella 14.56.



16. aprillil said demineerijad väljakutse Salme valda, kus metsast oli leitud käsigranaat. Ala kontrollimisel avastasid demineerijad lisaks ühe miinipildujamiini, ühe pooliku mürsu ja kaks tankitõrjegranaati. Kuna kõik lõhkekehad olid halvas seisukorras, hävitati need leiukohas.



