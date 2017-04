Uudised

UUS! Pühad politseis: kakluste lahendamine ja purjus juhid

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: MM Neljapäev, 13. aprill 2017. Pühadeperioodil vajati politsei abi erinevate probleemide ja korrarikkumiste lahendamiseks 21 korral.



14. aprillil kell 2.50 teatati kaklusest Kuressaare linnas asuvas Kodulinna Lokaalis, kus kaks noormeest olid omavahel kakelnud. Kainenema toimetati 20-aastane noormees ning juhtunu täpsed asjaolud on väljaselgitamisel.



14. aprillil kella 19 ajal teati Kuressaare lennujaama parklas toimunud liiklusõnnetusest, kus teine osapool oli lahkunud. Kahjustatud oli teataja auto parempoolne külg. Alustatud väärteomenetlus.



15. aprillil kell 12 teatati Kuressaare linnas Aia tänaval toimunud kaklusest. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus.



Ajavahemikul reedest laupäevani kõrvaldas politsei juhtimiselt kokku neli alkoholijoobes mootorsõidukijuhti ja ühe alkoholijoobes jalgratturi ning alustas 21 väärteomenetlust autojuhtide suhtes, kes ületasid lubatud sõidukiirust.



"Tee ja ilmaolud paranevad iga päevaga, kuid see ei saa olla põhjuseks teadlikule riski võtmisele, milleks on kiiruse ületamine. Arvestame kaasliiklejatega ning ärme pane ennast ja teisi kaasliiklejaid ohtu oma rumala tegevuse tõttu," manitses Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar soovides kõigile ohutut liiklemist.

