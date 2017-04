Uudised

UUS! Ametikooli õpilased võitsid Riias kokandusvõistlusel medaleid

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: MM Neljapäev, 13. aprill 2017. FOTO: Kuressaare ametikool Kaks Kuressaare ametikooli kokaõpilast võitsid 11.-12. aprillil Riias korraldatud rahvusvahelisel kokandusvõistlusel „Juust ja rohkem“ viieteistkümne võistkonna konkurentsis teise ning kolmanda koha medalid.



Kolmanda kursuse kokaõpilane Erika Eding loositi kaheliikmelisse võistkonda Konstantins Mihejevs’ga võistlused korraldanud Riia Turismi- ja Loomemajanduse Tehnikakoolist (Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums).



„Meie koostöö sujus ülihästi. Kuigi minu paariline inglise keelt hästi ei rääkinud, mõistsime üksteist väga hästi, olime üksteise tööga köögis pidevalt kursis ja saime väga hästi hakkama,“ rääkis Erika pärast võistlust.



Võistlusel tuli valmistada eelroog, mille kohustuslikeks komponentideks olid mozzarella, tomat ja leib. Teise roana tuli valmistada magustoit, mis pidi sisaldama toorjuustu, vahukoort ja astelpajumarju. Tööle köögis eelnes test, kus tuli vastata küsimustele juustude päritolu, toidutehnoloogiate ning säilitusviiside kohta.



„Köögis, kus me töötasime, oli puudujääke. Pidime kasutama kõik ühte ahju ja seega ka sama temperatuuri“ märkis Erika. „Võistluse üldine korraldus oli samas sujuv ja kiire.“



Teise kursuse õpilane Hälena Kikerist võistles koos Monika Spiridonaga, kes õpib Läti Kandava maamajandustehnikumis (Kandavas Lauksaimniecības tehnikums) neljandal kursusel. Koos saavutati kolmas koht.



Ametikooli turismiteenuste juhtõpetaja Ülle Tamsalu sõnul kutsusid Riia kooli õpetajad ametikooli esindust nende võistlusest osa võtma märtsis kokavõistlusel "Kokakunst Kuressaares" käies. „See oli hea võimalus meie õpilastel toime tulla võõras keskkonnas ja panna ennast ka keeleliselt proovile. Nagu tulemustest näha oli see õige otsus. Suured tänud ka tublidele juhendajatele Irina Arhipova ja Halliki Välile.“



Kokku võistles 30 õpilast Eestist, Lätist, Leedust, Ukrainast, Poolast ja Itaaliast, kes loositi 15 võistkonda.



