Uudised

Spordihoonesse tuleb linna saun

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: MM Neljapäev, 13. aprill 2017. Linnavalitsus korraldab lihthanke “Saaremaa spordikooli hoonesse sauna ehitustööd“.



Hoonesse ehitatakse viie pesemiskoha ja leiliruumiga saun, kus on ka vihtlemisvõimalus, ütles linna pressiesindaja Kristiina Maripuu. Pakkumisi saab esitada kuni 28. aprillini.



"Hange kuulutatakse välja lähiajal ja pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind," lisas Maripuu. Sauna ehitustööd on kavas teostada juunis-augustis.

