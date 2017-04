Uudised

Purskkaevu ideekavand valitud

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 13. aprill 2017. Purskkaevu edelakülje nurk on tõstetud inimkõrguselt üles ning öisel ajal panevad LED-valgustid selle kumama. ESKIIS: Ösel Plan OÜ Tallinna tänav 61, Reval Auto Kuressaare esinduse esise purskkaevu ideekonkursi võitjad on selgunud.



Kuressaare linnavalitsuse korraldatud ideekavandite konkursi võitis kavand märgusõnaga “Töll töuseb”, mille autoriteks on arhitektuuribüroo Järve & Tuulik maastikuarhitekt Tiina Tuulik ning Ösel Plan OÜ-st arhitekt Terje Truumaa ja tehnik-projekteerija Tiit Kukk.



Eesmärk oli leida lahendus, mis sobiks linnaruumi ning oleks tehniliselt teostatav, ajas püsiv ja nõuaks vähest hooldust. Kogu alal paiknev kõrghaljastus tuleb säilitada ja koos purskkaevuga lahendada ka muud linnaruumi elemendid, nagu pingid, prügikastid jm.



Žürii hinnangul on kavand ideeliselt tugev, lahendus uudne ja oma kontseptsioonilt on see konkursitöödest kõige mõjuvam, kuid lahendamist vajab see, kuidas purskkaev parkimisalast eraldada.



Terje Truumaa ütles, et idee kujunes lõbusate vestluste käigus sõnasabast kinni hakatud mõtetest. Purskkaev on justkui “rebend” kivisillutises – edelakülje nurk on inimkõrguselt üles tõstetud ja selle alla jäävasse avasse on kujundatud veesilm.



“Öisel ajal on purskkaevu põhi valgustatud veealuste LED-valgustitega. Talvel töötab vaid valgustus,” seisis töö tutvustuses.



Tõll, Tõll, tõuse üles!



Nimi kujunes Truumaa sõnul sellest, et maapinna rebenemisega seostus kaasloojatele vana tore legend, mis ütleb: “Tõll, Tõll, tõuse üles!” Ideest eskiisini jõuti ajurünnakuga, mis võttis arvutis kujundades aega napid kolm-neli päeva.



Ka tutvustavas tekstis kirjeldati põnevalt, et vägimees olla lubanud pärast oma surma saarlastele häda korral appi tulla. Tänapäevase maailma tormakad muutused on hauas puhkava Tõllu rahutult külge keerama pannud. Purskkaevu ava on märk niheleva kangelase rahutust unest.



Piirete koha pealt arutasid kaasautorid, et midagi suurt ei soovita – see lõhuks kontseptsiooni. “Tahame kasutada kõrget äärekivi või pollar-tüüpi poste,” selgitas ta.



Autoritega asutakse võimalusel läbirääkimistesse esitatud ideekavandi alusel purskkaevu projekti koostamiseks vajaliku hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel.



Teise koha sai kavand märgusõnaga “Ring ringis”, mille autoriks on Taavi Kuningas TEMPT OÜ-st ja kolmanda koha Mati Karmini kujundatud “Nelja sõlm”. Auhinnafond 2000 eurot jaguneb: I koht – 1000 eurot, II koht – 600 eurot ja III koht – 400 eurot.



Tähtajaks esitati neli kavandit, mida hindas žürii koosseisus abilinnapea Mart Mäeker, linnaarhitekt Loona Lepp, vanemarhitekt Maria Reimal, linnainsener Madis Pihel, arhitekt Tuuli Org, maastikuarhitekt Liis Koppel ja skulptor Margus Kadarik.



