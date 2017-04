Uudised

Muhu orienteerumine tuleb suurejooneline

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 13. aprill 2017. Simonee Tamm on oma meeskonnaga võistlustel väljas olnud igal aastal. Vähem tähelepanu ei ole nad pööranud ka oma väljanägemisele. Tänavu minnakse püüdma võitu. FOTO: erakogu Kui sel reedel on paljud pühade pidajad seda meelt, et töötada ei tohi ja kombestiku koha pealt on keelatud tekitada kära ja müra, siis Muhus võetakse ette traditsiooniline orienteerumine.



Üritus toimub juba kuuendat korda ning kui vahepeal oli korraldajate motivatsioon pigem tagasihoidlike traditsioonide jätkamine, siis nüüd on korraldajate meeled taas ärksad ja üritus tuleb suurejoonelisem kui kunagi varem.



Kogunemine on Liiva parklas reedel kell 12. Kokku on läbimiseks üles seatud 30 punkti ja lisaülesanded, mis panevad võistlejate osavuse tõsiselt proovile.



Huvilisi jagub



Näiteks tuleb sõita trikirattaga, toimub autode kiiruskatse ja vigursõit, mõõtu võetakse Muhu hundi tabamises odaga ning sõidu ajal tuleb üles pildistada nii palju tuuleveskeid kui võimalik.



Punktide võtmiseks on aega 2,5 tundi. Trajektoori saavad kokku panna võistkonnad ise. Võidab kõige suurem punktiskooriga meeskond.



“See üritus on meil planeeritud kõige suuremalt. Inimesed igal aastal ise tahavad, et ma seda korraldaksin. Tundub, et huvilisi on niivõrd palju, sellepärast me selle traditsiooniks jätsime,” rääkis korraldaja Keidy Jõgi.



Eilseks oli end kirja pannud 10 võistkonda, igaühes keskmisel neli liiget. Möödunud aastal osales üle 30 meeskonna. Registreerida on võimalik ka kohapeal.



Et nädalavahetuseks on üle Eesti antud lumehoiatus, võiksid autojuhid arvestada võimaliku libedusega teedel.



Lähevad võidu peale välja



Simonee Tamm ütles, et on osa võtnud kõigist Muhu orienteerumistest ja oma meeskonnaga on nad olnud alati vähemalt viie edukama meeskonna seas.

Esikohta pole nad siiski veel saanud, kuid Tamm tõdes, et eks hammas ole verel ja tänavu proovitakse võidu peale välja minna.



“See on lihtsalt nii põnev ja äge. Saad tundma oma kodusaart ja paljusid kohti, mida pole enne teadnud,” rääkis Tamm.



Ta kinnitas, et võistlusmoment, punktide otsimine ja piltide tegemine on kõige põnevam osa võistluse juures. Tema sõnul on tähtis nii trajektoori paikapanemine kui see, kui kiiresti punktid üles suudetakse leida.



Samuti usub Tamm, et kohalikel on mandri ja Saaremaa osalejate seas kindlasti teatav eelis, sest kohalikud tunnevad oma kodusaart paremini.



Lõpetamine on orienteeruvalt kell 16 Muhu restoranis Koost, järgneb väike lõpupidu. Auhinnafondis on spaade ja kohvikute kinkekaardid, kodukaunistuselemendid, Muhu Leiva suveniirid, autotarbed jms. Sel aastal antakse välja ka rändkarikas. Üritus toimub juba kuuendat korda ning kui vahepeal oli korraldajate motivatsioon pigem tagasihoidlike traditsioonide jätkamine, siis nüüd on korraldajate meeled taas ärksad ja üritus tuleb suurejoonelisem kui kunagi varem.Kogunemine on Liiva parklas reedel kell 12. Kokku on läbimiseks üles seatud 30 punkti ja lisaülesanded, mis panevad võistlejate osavuse tõsiselt proovile.Näiteks tuleb sõita trikirattaga, toimub autode kiiruskatse ja vigursõit, mõõtu võetakse Muhu hundi tabamises odaga ning sõidu ajal tuleb üles pildistada nii palju tuuleveskeid kui võimalik.Punktide võtmiseks on aega 2,5 tundi. Trajektoori saavad kokku panna võistkonnad ise. Võidab kõige suurem punktiskooriga meeskond.“See üritus on meil planeeritud kõige suuremalt. Inimesed igal aastal ise tahavad, et ma seda korraldaksin. Tundub, et huvilisi on niivõrd palju, sellepärast me selle traditsiooniks jätsime,” rääkis korraldaja Keidy Jõgi.Eilseks oli end kirja pannud 10 võistkonda, igaühes keskmisel neli liiget. Möödunud aastal osales üle 30 meeskonna. Registreerida on võimalik ka kohapeal.Et nädalavahetuseks on üle Eesti antud lumehoiatus, võiksid autojuhid arvestada võimaliku libedusega teedel.Simonee Tamm ütles, et on osa võtnud kõigist Muhu orienteerumistest ja oma meeskonnaga on nad olnud alati vähemalt viie edukama meeskonna seas.Esikohta pole nad siiski veel saanud, kuid Tamm tõdes, et eks hammas ole verel ja tänavu proovitakse võidu peale välja minna.“See on lihtsalt nii põnev ja äge. Saad tundma oma kodusaart ja paljusid kohti, mida pole enne teadnud,” rääkis Tamm.Ta kinnitas, et võistlusmoment, punktide otsimine ja piltide tegemine on kõige põnevam osa võistluse juures. Tema sõnul on tähtis nii trajektoori paikapanemine kui see, kui kiiresti punktid üles suudetakse leida.Samuti usub Tamm, et kohalikel on mandri ja Saaremaa osalejate seas kindlasti teatav eelis, sest kohalikud tunnevad oma kodusaart paremini.Lõpetamine on orienteeruvalt kell 16 Muhu restoranis Koost, järgneb väike lõpupidu. Auhinnafondis on spaade ja kohvikute kinkekaardid, kodukaunistuselemendid, Muhu Leiva suveniirid, autotarbed jms. Sel aastal antakse välja ka rändkarikas.

Veel artikleid samast teemast »