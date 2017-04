Uudised

Pühaks lauale ehedad mitmevärvilised munad

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 13. aprill 2017. Salme POÜ juhi Raimond Elliku uhketelt kirjudelt kanadelt saab suuri ja värvilisi mune. FOTO: Valmar Voolaid Salme POÜ juht Raimond Ellik on piimakarja kõrval alati ka teisi looma- ja linnuliike pidanud. Kuna kohe-kohe on käes ülestõusmis- ehk munadepühad, tekkis mõte seekord loobuda munade värvimisest sibulakoortega ja soetada värvilise koorega mune.



Raimondil on seespidamisel 50 kana, pruune, valgeid ja kirjusid. “Kirjud kanad olen inkubeerinud, need on eri tõugude ristandid, hästi uhke sulestikuga ja huvitavate munakoore värvustega. Kanad saavad mitmekülgset sööta – toidujäätmeid, leiba, saia, teravilja ja poeginud lehmade esimese piima – ternespiima ülejääki.



Ternespiim parandab lindude ainevahetust. Lisaks ostan Valjala jõusöödatehasest neile jõusööta. Kanad munevad väga hästi, munad on suured,” rääkis Ellik.



Ta peab kanu laudas alates sellest, kui lõpetas mahepiima tootmise. “Kährikute ja rebaste tõttu ei julge ma neid enam väljas pidada, matinõudmine läks liiga suureks. Varblased olen laudast välja saanud, õhuaugud on kinni pandud.”



