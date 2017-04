Uudised

Parasmetsa lahes lõhati kaks lennukipommi

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 13. aprill 2017. Lennukipommi lõhkamine Parasmetsa lahes. FOTO: Eesti merevägi Mereväelased viisid eile Triigi sadama lähistel paiknevas Parasmetsa lahes läbi ajalooliste lõhkekehade hävitamise operatsiooni.



Operatsioonist võtsid osa 32 mereväelast – neli tegevväelast mereväe tuukrigrupist ning 28-liikmeline meeskond miinijahtijalt EML Sakala. Lõhkekehad avastati Triigi sadamas väldanud süvendustööde käigus.



Sadama veealas kontrolli teostanud mereväe tuukrite eksperthinnangul oli tegemist kahe lennukipommiga FAB-250.



“Transportisime lennukipommid turvalisse lõhkamiskohta ja hävitasime mõlemad lõhkekehad korraga,” ütles mereväe tuukrigrupi ülem vanemleitnant Priit Kaasikmäe.



“Ilmastikuolud olid operatsiooni läbiviimiseks ideaalsed. See tagas meile ka suurema kindlustunde,” lisas ta.



Nõukogude Liidu päritolu FAB-250 on kahemeetrine lennukipomm. Ligi pool selle massist moodustab lõhkeaine trinitrotolueen (tuntud ka kui trotüül või TNT).

Tegemist on ühe 20. sajandil üldlevinuma lõhkekehaga, mida kasutati maismaasihtmärkide ning taristuelementide hävitamisel.



Miinituukrite spetsiaalne varustus on mittemagnetiline ja madalakustiline ning võimaldab sukelduda kuni 55 meetri sügavusele. Olenevalt sügavusest on varustusega võimalik püsida vee all kuni neli tundi.



Riskide vähendamine



Veealuste objektide avastamist hõlbustavad mereväe tuukrite kasutuses olevad käsisonarid ning mehitamata sensorkandjate süsteemid REMUS 100.



Viimastel aastakümnetel on Eesti merealadel nii mereväe kui rahvusvaheliste koostöö tulemusena avastatud, identifitseeritud ja kahjutuks tehtud üle 1200 meremiini ja muu lõhkekeha.



Demineerimisoperatsioonidega vähendatakse ajalooliste lõhkekehadega kaasnevaid võimalikke riske, muutes sellega merealade kasutamise majanduslike- või rekreatsioonitegevuste tarbeks turvalisemaks. Operatsioonist võtsid osa 32 mereväelast – neli tegevväelast mereväe tuukrigrupist ning 28-liikmeline meeskond miinijahtijalt EML Sakala. Lõhkekehad avastati Triigi sadamas väldanud süvendustööde käigus.Sadama veealas kontrolli teostanud mereväe tuukrite eksperthinnangul oli tegemist kahe lennukipommiga FAB-250.“Transportisime lennukipommid turvalisse lõhkamiskohta ja hävitasime mõlemad lõhkekehad korraga,” ütles mereväe tuukrigrupi ülem vanemleitnant Priit Kaasikmäe.“Ilmastikuolud olid operatsiooni läbiviimiseks ideaalsed. See tagas meile ka suurema kindlustunde,” lisas ta.Nõukogude Liidu päritolu FAB-250 on kahemeetrine lennukipomm. Ligi pool selle massist moodustab lõhkeaine trinitrotolueen (tuntud ka kui trotüül või TNT).Tegemist on ühe 20. sajandil üldlevinuma lõhkekehaga, mida kasutati maismaasihtmärkide ning taristuelementide hävitamisel.Miinituukrite spetsiaalne varustus on mittemagnetiline ja madalakustiline ning võimaldab sukelduda kuni 55 meetri sügavusele. Olenevalt sügavusest on varustusega võimalik püsida vee all kuni neli tundi.Veealuste objektide avastamist hõlbustavad mereväe tuukrite kasutuses olevad käsisonarid ning mehitamata sensorkandjate süsteemid REMUS 100.Viimastel aastakümnetel on Eesti merealadel nii mereväe kui rahvusvaheliste koostöö tulemusena avastatud, identifitseeritud ja kahjutuks tehtud üle 1200 meremiini ja muu lõhkekeha.Demineerimisoperatsioonidega vähendatakse ajalooliste lõhkekehadega kaasnevaid võimalikke riske, muutes sellega merealade kasutamise majanduslike- või rekreatsioonitegevuste tarbeks turvalisemaks.

Veel artikleid samast teemast »