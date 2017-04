Uudised

Kihelkonna hooldekodu peab täna sarikapidu

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 13. aprill 2017. Jaanuaris alustati Kihelkonna valla hooldekodus rekonstrueerimis- ja laiendustöödega ja täna toimub sarikapidu.



Vallavanem Raimu Aardam kinnitas, et ehitajad on graafikus ning mürin-kärin praegusi elanikke ei sega. “Inimesed ootavad pikisilmi, et uutesse tubadesse kolida,” sõnas ta.



Hooldekodu juhataja Ave Väli ütles, et uusi tulijaid on rohkelt ootel. Samuti lisandub praegusele kuuele töötajale teist samapalju, kui maja peaks uue võimekuse järgi saama 46 elanikku. “Mul on nimekiri tehtud, kes sooviksid tulla. Kui avatakse, ega siis kohe ole maja inimesi täis, ilmselt hakatakse järjest tulema.”



Praegused elanikud aga ootavad Väli sõnul väga, et elutingimused paraneksid. “Siis tulevad kahesed toad ja igasse tuppa tuleb WC ja duširuum. Praegu on need ühiskasutuses,” nentis juhataja.



Kui uus osa valmis saab, kolitakse esmalt sinna, et saaks ka vana osa renoveerida. Seejärel saavad inimesed tagasi kolida ja vabamalt olla.



