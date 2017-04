Uudised

Koerad Tombas enam inimesi ei terroriseeri

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 13. aprill 2017. Leisi vald lahendas koostöös politseiga Tombas sigala vastas aastaid inimesi tee peal kimbutanud suurte ja lahtiselt ringi jooksvate koerte probleemi.



“Võtsime ühe koera omaniku käest ära. Sotsiaaltöötajad otsisid koerale uue omaniku ja saatsid ta Tallinnasse perenaise nutval nõusolekul,” ütles Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep. Teine koer on toodud endisele omanikule tagasi.



Praegu veel arutelu vallas käib, mida loomaga ette võtta. “Omanik on lubanud koera kinni hoida,” lisas vallavanem.



Kohalikud elanikud kurtsid Facebookis, et ei julgenud rattaga tööl käia, rääkimata veel, et lastega sõidaks sealt mööda sõbrannale külla. “Autolegi jooksid järele. Sigala juures ajasin autoga neid eemale, et saaks tööle minna,” kirjutas üks kohalikest.



Aadu Rand pidi märtsi lõpus helistama häirekeskusesse, kusjuures kõne ajal korra selja taha vaadates oleks üks peni peaaegu tal kombe lõhki tõmmanud.



Koerte pärast on tekkinud ka liiklusohtlikke olukordi. “Kui minu asemel oleks olnud mõni laps või kaitseoskusteta naisterahvas, oleks pidanud häirekeskus lisaks patrullile saatma kohale kiirabi ja halvemal juhul matuseauto. Tegu on kohati tiheda liiklusega ja kui jalgrattur järsult kaldub keset teed, on reaalne oht auto alla jääda,” nentis koerte pärast politsei poole pöördunud Rand.



Jalgrattal sõitval naisel selline oht tekkiski. “Tegelesin räuskavate koerte eemalepeletamisega, ise samal ajal rattaga tee keskjoone poole kaldudes, kui parasjagu tuli kaks sõiduautot vastassuunast,” kirjeldas ta.



Aadu Ranna sõnul on inimesed niivõrd rumalad, et ei teata lahtistest koertest kuhugi, kuid seltskonnas räägivad omavahel probleemist küll. Ta soovitas jalgrattal sõitjal jääda selliste koertega kokku puutudes kohe tee äärde seisma ja helistada häirekeskusesse. “Kui on vett, võiks koeri veega pritsida,” pakkus Rand.



