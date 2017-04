Uudised

Ruhnu pakub elanikele tasuta traktoriteenust

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 13. aprill 2017. Ruhnu vallavalitsus tuli saare elanikele vastu, pakkudes neile tund aega tasuta traktori kasutamise võimalust eesmärgiga koduõued korda teha.



Traktoriteenuse idee peale tuli vallavalitsus ise. “Arutasime vallavalitsuses, et tuleks heakorra taset parandada ja selline asi võib-olla motiveerib inimesi rohkem mõnest suuremagabariidilisest esemest, mis risustab õue ja riivab silma, lahti saama,” põhjendas Ruhnu vallavanem Jaan Urvet.



Samas on võimalik traktorit kasutada ka muudel eesmärkidel. “Võib-olla keegi tahab traktoriga midagi liigutada, paigast tõsta või midagi tasandada,” lisas Urvet.



Eilse seisuga oli vallale laekunud neli tellimust traktori kasutamiseks. Vallavanem prognoosis, et kokku tuleb oma 15 töötundi, mille maksmiseks vald ikka raha leiab.



“Positiivne mõjutegur on palju suurema väärtusega kui traktori töötunni maksumus,” leidis Urvet.



Ühtlasi on valla eesmärk saada tühjaks Ruhnu saarel asuv metalliprügimägi. See tehti korda viimati poolteist aastat tagasi, mil saarel koguti kokku vanametalli .



