Uudised

UUS! Piret asub suurel reedel liinile (1)

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 12. aprill 2017. Muhu saarelt pärit Mareli Ots parvlaeva Piret ristimisel Tallinna vanasadamas. FOTO: Liis Treimann / Postimees Täna Tallinna Vanasadamas ristitud viimane uus neljast parvlaevast, Piret, alustab homme sõitmist Kuivastu-Virtsu liinil.



Piret lahkub Vanasadamast homme kella 18 paiku ning hakkab Kuivastu-Virtsu liini teenindama reedel kell 10.15, väljudes sel ajal Kuivastu sadamast. Piretil on kaks kaptenit, nagu ka teistel parvlaevadel. Nendeks on Ringo Koppel ja Andre Sisas.



Laevale andis Tallinna Vanasadamas toimunud pidulikul ristimistseremoonial nime ristiema Mareli Ots, kes on Muhu saarel sündinud noor ja andekas maaülikooli tudeng.



Toogu tuntust ja õnne



Ristiema õnnistas uue parvlaeva sõnadega: “Saagu su nimeks Piret! Too meile tuntust, too meile õnne, hoia meie meremehi, saarlasi ja muhulasi, kõiki, kes sinuga seilavad.” Parvlaev Piret sai nime Saaremaa mütoloogilise kangelase Tõllu kaasa järgi.



Nimetseremoonial võttis sõna Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, kes märkis, et viimase uue parvlaeva liinileasumisega tõuseb kindlasti ka mandri ja suursaarte vahelise parvlaevanduse kvaliteet.



Laeva ristimisel osalesid majandus- ja taristuminister Kadri Simson, AS Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, TS Laevade juhatuse liikmed Kaido Padar ja Mart Loik.



Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles, et tal on siiralt hea meel viimane uutest parvlaevadest liinile saata.



“Peatselt on kõikidel võimalik nelja uue parvlaevaga sõita ning saada osa heast teenindusest aastakümneid. Avaldan erilist tänu Tallinna Sadamale ning TS Laevadele uute parvlaevade projekti eduka lõpuleviimise eest,” kiitis minister.



Nimetseremooniale lisas muusikaga pidulikkust Tallinna Sadama koor ja Tallinna Sadama puhkpilliorkester.



TS Laevade juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul parvlaeva Hiiumaa osas mõtted liiguvad ja töö käib, kuid hetkel arvas ta, et on veel vara seda avalikkusega jagada.



“Aprilli lõppu ja mai algusesse on plaanitud Regula plaaniline kordategemine, sel ajal on hea Hiiumaad varulaevana kasutada,” lausus Padar Meie Maale.

Parvlaevad Piret ja Tõll ehitati Poola Remontowa laevatehases ning Leiger ja Tiiu Türgi Sefine laevatehases.



Türgis ehitatud parvlaevad maksid kumbki 22,8 miljonit eurot ja Poolas ehitatud laevad kumbki 31,5 miljonit.



Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegi uute parvlaevade hilinemise tõttu TS Laevadele 500 000 euro suuruse trahvi. Vastavalt riigi ja TS Laevade vahelisele lepingule pidi 1. oktoobril 2016 Saaremaa ja Hiiumaa liinidele tulema neli uut parvlaeva.



Kuigi TS Laevad täitis lepingus ette nähtud punkte reisijate vedamise osas ja laevaühendus saartega toimis, ei vastanud laevad siiski lepingus sätestatud nõuetele ehk polnud uued, nagu lubatud. Maksimaalne trahvinõue TS Laevadele oli 5 miljonit eurot, mis rakendunuks juhul, kui laevaliiklus oleks täiesti seiskunud.



Väidetavalt sai TS Laevad laevaehitajatelt aluste mitteõigeaegse valmimise eest 11 miljonit eurot. Ettevõte ise ei ole seda summat kinnitanud. Piret lahkub Vanasadamast homme kella 18 paiku ning hakkab Kuivastu-Virtsu liini teenindama reedel kell 10.15, väljudes sel ajal Kuivastu sadamast. Piretil on kaks kaptenit, nagu ka teistel parvlaevadel. Nendeks on Ringo Koppel ja Andre Sisas.Laevale andis Tallinna Vanasadamas toimunud pidulikul ristimistseremoonial nime ristiema Mareli Ots, kes on Muhu saarel sündinud noor ja andekas maaülikooli tudeng.Ristiema õnnistas uue parvlaeva sõnadega: “Saagu su nimeks Piret! Too meile tuntust, too meile õnne, hoia meie meremehi, saarlasi ja muhulasi, kõiki, kes sinuga seilavad.” Parvlaev Piret sai nime Saaremaa mütoloogilise kangelase Tõllu kaasa järgi.Nimetseremoonial võttis sõna Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, kes märkis, et viimase uue parvlaeva liinileasumisega tõuseb kindlasti ka mandri ja suursaarte vahelise parvlaevanduse kvaliteet.Laeva ristimisel osalesid majandus- ja taristuminister Kadri Simson, AS Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, TS Laevade juhatuse liikmed Kaido Padar ja Mart Loik.Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles, et tal on siiralt hea meel viimane uutest parvlaevadest liinile saata.“Peatselt on kõikidel võimalik nelja uue parvlaevaga sõita ning saada osa heast teenindusest aastakümneid. Avaldan erilist tänu Tallinna Sadamale ning TS Laevadele uute parvlaevade projekti eduka lõpuleviimise eest,” kiitis minister.Nimetseremooniale lisas muusikaga pidulikkust Tallinna Sadama koor ja Tallinna Sadama puhkpilliorkester.TS Laevade juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul parvlaeva Hiiumaa osas mõtted liiguvad ja töö käib, kuid hetkel arvas ta, et on veel vara seda avalikkusega jagada.“Aprilli lõppu ja mai algusesse on plaanitud Regula plaaniline kordategemine, sel ajal on hea Hiiumaad varulaevana kasutada,” lausus Padar Meie Maale.Parvlaevad Piret ja Tõll ehitati Poola Remontowa laevatehases ning Leiger ja Tiiu Türgi Sefine laevatehases.Türgis ehitatud parvlaevad maksid kumbki 22,8 miljonit eurot ja Poolas ehitatud laevad kumbki 31,5 miljonit.Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegi uute parvlaevade hilinemise tõttu TS Laevadele 500 000 euro suuruse trahvi. Vastavalt riigi ja TS Laevade vahelisele lepingule pidi 1. oktoobril 2016 Saaremaa ja Hiiumaa liinidele tulema neli uut parvlaeva.Kuigi TS Laevad täitis lepingus ette nähtud punkte reisijate vedamise osas ja laevaühendus saartega toimis, ei vastanud laevad siiski lepingus sätestatud nõuetele ehk polnud uued, nagu lubatud. Maksimaalne trahvinõue TS Laevadele oli 5 miljonit eurot, mis rakendunuks juhul, kui laevaliiklus oleks täiesti seiskunud.Väidetavalt sai TS Laevad laevaehitajatelt aluste mitteõigeaegse valmimise eest 11 miljonit eurot. Ettevõte ise ei ole seda summat kinnitanud.

Veel artikleid samast teemast »