Martin Leedo kohtuprotsess lükkub edasi

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: MM Neljapäev, 13. aprill 2017. Martin Leedo. Järgmisel esmaspäeval Kuressaares algama pidanud kohtumõistmine Vjatšeslav Leedo poja Martin Leedo (pildil) ja veel kahe asjaosalise üle lükkub edasi ja algab ilmselt alles sügisel, kirjutab Äripäev.



Martin Leedot kui MTÜ Mullutu Loodushoiu Seltsi juhatuse liiget süüdistatakse soodustuskelmuses, kuna selts taotles keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) pettuse teel veiste ostmiseks toetust. Süüdistuse on saanud ka seltsi esindajana tegutsenud Egon Jürisson.



Protsess lükkub edasi, kuna KIK on esitanud ka tsiviilhagi, mille osas oodatakse ringkonnakohtult otsust.



Süüdistuse kohaselt toimus Mullutu Loodushoiu Seltsi pettus ajavahemikul 23.11.2012 kuni 18.11.2013. KIK-ile esitati tõendeid, nagu oleks projekti raames läbi viidud nõuetele vastav riigihange ja MTÜ soetas veiseid ettevõttelt OÜ Ohtja Agro. Süüdistuse sai ka OÜ Ohtja Agro juhatuse liige Kristi Väli.



Toetust taotlenud ja riigihanget läbi viinud Mullutu seltsi juhatuse liige Leedo ja seltsi esindaja Jürisson osalesid süüdistuse järgi ebaseaduslikult ühe pakkuja pakkumuse dokumentide koostamisel ning tegelikult ei omandanud MTÜ veiseid näiliselt riigihanke võitnud OÜ-lt Ohtja Agro.



Samuti taotles MTÜ toetust karjaaedade rajamiseks ja näitas süüdistuse järgi uue rajatisena juba olemasolevaid karjaaedu ning projekti raames omandatud karjaaiad jäeti tegelikkuses paigaldamata.



KIK rahuldas 2013. aastal Mullutu Loodushoiu Seltsi taotluse rahastada 278 965,08 euro suurust projekti “Mullutu-Loode hoiuala hooldamine”.



