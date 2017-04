Uudised

Maavalitsuste tegevuse lõpetav seadus jõuab valitsusse

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: BNS Neljapäev, 13. aprill 2017. Maavalitsuste tegevuse lõpetav eelnõu jõuab täna valitsuse ette. Valitsus on otsustanud lõpetada maavalitsuste tegevuse 2018. aasta 1. jaanuarist.



Maavalitsuste olulisemad ülesanded antakse üle ministeeriumidele. Haridus- ja teadusministeerium saab endale õppeasutuste järelevalve ning hariduskorralduslikud ülesanded koos sihtasutusega Innove, samuti noorsootöö analüüsimise ja toetuste eraldamise ülesanded.



Siseministeeriumi haldusalasse tulevad perekonnaseisutoimingute järelevalve ja perekonnaseisuametnike eksamid. Kultuuriministeeriumi roll on edaspidi maakonnaraamatukogude nimetamine ja järelevalve.



Ülesanded jagatakse



Rahandusministeeriumi ülesanne on maakonnaplaneeringute koostamine ja järelevalve, regionaalarengu programmide koordineerimine, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemised ja asustusüksuste piiride muutmised, samuti omandireformialased ja maa hüpoteegipidaja ülesanded.



Keskkonnaministeerium või puutumust omav ministeerium saab ülesandeks liikmeõiguste teostamise maaparandusühistutes, maa-amet maareformi ja maatoimingud, veterinaar- ja toiduamet karantiini kehtestamise ning riigi valimisteenistus valimiste korraldamise riigi tasemel.



Kohaliku omavalitsuse üksustele või neile ühiselt täitmiseks on perekonnaseisutoimingud, terviseedenduse, heaolu ja turvalisuse ülesanded, kultuurivaldkonna ülesanded, alaealiste õigusrikkujatega seotud ülesanded, valimiste korraldamine, saarevahi ametisse nimetamine ning avalikust huvist tuleneva kitsendusega maatulundusmaa omandamise loamenetlus.



Eelnõu kohaselt nõustab rahandusministeerium kohaliku omavalitsuse üksusi ning justiitsministeerium teostab järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuste haldusaktide õiguspärasuse üle.



Eelnõu näeb ette, et kui seaduses on nii sätestatud, siis võib justiitsministeeriumi asemel teostada järelevalvet ministeerium või tema valitsemisala asutus tema valdkonda kuuluva kohaliku omavalitsuse üksuste haldusaktide õiguspärasuse üle.



