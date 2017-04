Uudised

Avalduste vastuvõtt Luce kooli on lõppenud

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 12. aprill 2017. Kooli tulevase juhi Tiia Leppiku sõnul laekus avaldusi 18. Kui seni oli tulevane koolijuht seisukohal, et klassi suuruseks jääb 15 õpilast, siis eile kinnitas Leppik, et õpilaste hulk selgub vestluste käigus.



2017. aasta sügisel komplekteeritakse üks I klass. Avaldusi võeti vastu õpilaste elukohast sõltumata ja sooviavaldusi sai esitada kuni 10. aprillini.



Laste vastuvõtt Luce kooli toimub vestluste alusel lapse ja lapsevanematega, mis viiakse läbi avalduste esitamise järjekorra alusel. Vastu võetud laste nimekirja kool ei avalikusta.



