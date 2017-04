Uudised

Noorsoonõuniku koht jääb tühjaks

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 12. aprill 2017. Jaan Leivategija. Kui praegu Saare maavalitsuses noorsoonõunikuna ametis olev Anneli Meisterson suundub lähemal ajal tööle Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam juhatajaks, kuhu ta valituks osutus, siis maavalitsusse tema asemele uut inimest ei otsita.



Kui kaua Meisterson veel maavalitsuses töötab, ei osanud maavanema kohuseid täitev Jaan Leivategija eile öelda, sest ta ei ole Meistersoniga viimase töölt lahkumist kuupäevaliselt kokku leppinud.



“Mina ei ole veel avaldust näinud. Kui osakonna juhataja Raivo Peeters tuleb tagasi, lepime omavahel asjad kokku,” lubas Leivategija.



Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters viibib 11.–13. aprillini koos maakonna koolide direktoritega eurosaadik Urmas Paeti kutsel Brüsselis.



Olukorras, kus maavalitsusi ootab järgmisest aastast tegevuse lõpetamine, ei hakka Saare maavalitsus nii väheseks ajaks uut noorsoonõunikku otsima.



“Ei ole mõtet inimest pooleks aastaks tööle võtta. Peame tööülesanded sisemiselt ära jaotama. Kes see ikka nii väikeseks ajaks tahaks tööle tulla,” tõdes Leivategija.



Anneli Meistersoni sõnul tahab ta Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam juhatajana tööle asuda 2. mail. Meisterson pidas uut töökohta enda jaoks põnevaks väljakutseks ja võimaluseks oma ideid noorte valdkonnas teostada.



Üks põhjus, miks Meisterson otsustas Noortejaama juhataks kandideerida, seisnes just selles, et maavalitsus lõpetab järgmisest aastast tegevuse.



Teisest küljest ei ole tal sugugi hea meel, et Arnek Grubnikust Noortejaama juhataja koht vabaks jäi. “Ta oleks seda ametit väärikalt kandnud. Mulle tehti juba eelmisel korral ettepanek kandideerida, kuid tol hetkel leidsin, et sel kohal võiks olla ikkagi mees,” rääkis Meisterson, kes töötas maavalitsuses noorsoonõunikuna kaks ja pool aastat.



“Arnek sai kõik uue maja vaevad enda kanda. Uus juht saab kandikul kõik kätte. Tänan Arnekut tehtud töö eest südamest,” kiitis Meisterson.



