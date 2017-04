Uudised

“Sitta kah” võistlustules

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 12. aprill 2017. Suveniirikonkursile soovitakse esitada ka töö “Sitta kah”, mis sisaldab endas kommikarbis väetisetrühvleid taimedele. Foto: Sigrid Osa Juba kuuendat korda on käimas Saaremaa suveniirikonkurss, mille käigus otsitakse kvaliteetseid suveniire, mis rõhutavad Saaremaa ja Kuressaare omapära. Eilse seisuga oli konkursile esitatud viis tööd.



Ehkki konkurssi veel põnevate töödega üle puistatud ei ole, siis korraldajad ülearu ei muretse. Aeg on näidanud, et töid esitatakse kõige enam viimasel nädalal.



2007. aastal peeti suveniirikonkurssi esimest korda. Siis laekus võistlusele 30 tööd. Möödunud aastaks kasvas osalejate arv 69-ni. Konkurssi peetakse iga kahe aasta tagant.



“Ikka natuke muretseme, et nii vähe töid on tulnud. Aga konkursile ootame erinevaid töid. Oleneb, mida keegi suveniiriks peab. See võiks olla midagi sellist, mis hakkab teiste suveniiride seast silma ja millest on tuntav, et see on Saaremaa suveniir. Mulle isiklikult meeldivad väikesed suveniirid, mida on lihtne ja kerge kaasa võtta. Turistil on tavaliselt kohvris limiteeritud ruum. Aga mina ei ole hindamiskomisjonis,” seletas Saaremaa turismiinfokeskuse turismispetsialist Kati Aus.



Konkursile “Sitta kah”



Konkursi tähtajani on üheksa päeva ja neil, kes osaleda soovivad, on käed-jalad tööd täis. Näiteks valmistatakse ette suveniiri “Sitta kah”, mis kujutab endast šokolaadikomme meenutavaid väetisetükikesi, mis sisaldavad endas lambakakat, mereadru ja salajast kolmandat saaremaist komponenti.



Kuna suveniirid tuleb esitada anonüümselt, siis selgub toote tegija alles konkursi lõpus, mil osalejate nimed avalikustatakse.



“Mõtlesime väikese seltskonnaga, et mida meil kõige rohkem on. On ikka seda merest tulevat n-ö haisvat adruvalli, mida on juba ammustel aegadel põldudele veetud, ja lambasõnnikut on ka kõvasti,” seletas suveniiri valmistaja.



Idee on pakendada “väetisetrühvlid” kommikarbi pabervormidesse, nii sobiks see hästi lõbusaks kingituseks.



Idee arutas tegija läbi ka Eesti mullateadlase Priit Penuga, kes uskus, et asi võib tõesti toimida. Põhiküsimus oli selles, kuidas toode liimub ja kuivab. Selles osas on katsetused olnud edukad.



“Pean nüüd paki põllumajandusuuringute keskuse laborisse saatma, enne kui saan toote registrisse kanda,” seletas väetisetükkide tegija. Toode ise on kuivanud peast viisakas ega eralda ebameeldivat lõhna, nagu võiks eeldada.



Et tähtaeg on käegakatsutav, ei ole suveniiri tegija kindel, kas kõik õigeks ajaks valmib, kuid ta teeb kõik endast oleneva, et paberimajandus konkursi tähtajaks valmis saada. Ka pakend on juba kujundatud. Kui töö konkursi tähtajaks valmis ei saa, plaanitakse see sellegipoolest turule tuua.



Tootja on väetisetükke katsetanud ka oma toa- ja aiataimede peal. Kokku on toote katsetamise protsess käinud umbes kuu. Kasutamiseks tuleb väetisetükk pista lillepotti, mis taime kastes tasapisi laiali sulab.



Konkursi tingimusi muudeti



Varem on suveniirikonkursi võitnud näiteks Kuressaare linnuse paberist mudel, Saare utest veinipudelihoidja, vineerist Saaremaa pusle, šokolaadid Kuressaare linnapeade ja Kuressaare vaadetega ning kadakapuust kadakamarjatops.



Aus tõdes, et paraku jõuavad igal aastal suveniirikonkursilt tootmisesse vaid mõned üksikud suveniirid, mistõttu on tänavu reegleid pisut muudetud.



“Sel aastal oleme otsustanud auhinnaraha pisut teistmoodi jagada. Summa on sama, aga varasematel aastatel on võitjad saanud selle raha lihtsalt selle ühe töö eest, mille nad on konkursile esitanud. Sel korral oleme otsustanud, et me ostame võidutööd nende summade ulatuses välja. Siis saab neid suveniiriks kaasa võtta või turismiinfos müüa,” seletas Aus.



Tema sõnul peaks see aitama kaasa sellele, et töö oleks reaalselt teostatav ja et see ka tootmisse läheks.



Konkursi auhinnafond on 1250 eurot. Esimese koha eest antakse 650 eurot, teise koha eest 400 ja kolmanda koha eest 200 eurot.



