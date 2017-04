Uudised

Külvitööd said avapaugu

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 12. aprill 2017. Masinamees Madis Aavik tegi veel viimast külviku ülevaatust enne põlluleminekut. Foto: Valmar Voolaid Märtsikuu viimasel nädalal põldude ettevalmistusega alustanud maakonna suurim põllumajandustootja – Kõljala POÜ – läks eile põllule seemnekülvikuga. Külvitöödele on sellega antud avapauk.



Ettevõtte juht Tõnu Post lausus, et veidi enam kui kaks nädalat tagasi, 25. märtsil läksid masinad põldudele, kus esimeseks tööks oli külvi alla minevatele põldudele sõnnikuvedu ja -laotamine.



“Sellega on nüüd ühel pool, tänasega (esmaspäevaga – toim) saab sõnnik pandud. Oleme paraja “küpsusega” põllud ette valmistanud, kõik mehed olid hõivatud. Homme tahame hakata hernest külvama,” ütles Post.



“Kui ilmaga veab ja sadama ei hakka, tahame esimesed 50 hektarit seemet mulda saada. Ka Valjala osakonna maadele on plaan hernest külvata. Suvirapsi kasvatamine ei ole eriti kasumlik, see on kallis ja nõuab palju vaeva, hernes on pisut kindlam kultuur. Plaanime herne kasvatada teramüügiks.”



Kõljala ühistus on külvitööga ametis üks mees, Madis Aavik. Külviku laius on kuus meetrit, sellisega jõuab palju. Järgmine kultuur, mis mulda läheb, on varane oder.



