Ristiemaks saamine aitab unistusi täita

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Autor: Ann Katarina Meri Kolmapäev, 12. aprill 2017. Mareli Ots. Täna ristitakse Tallinna Vanasadamas uus parvlaev Piret, mis alustab Kuivastu-Virtsu liinil opereerimist sel nädalal. Laeva ristiema on Muhu saarelt pärit Mareli Ots (pildil), kelle valimiseks tegi ettepaneku Saare maavalitsus.



Marelile tuli uudis üllatusena. “Sain otsusest teada juba mõnda aega tagasi, nii et olen praeguseks esmased emotsioonid juba välja elanud. Minu jaoks on aga tegu väga suure tunnustusega,” kinnitas maaülikoolis veterinaarmeditsiini õppiv neiu.



Aktiivse ja ettevõtliku noorena ei kahelnud Mareli ristiema staatuse vastuvõtmises hetkekski. “Võtsingi seda auasjana ega näinud siinkohal tõtt-öelda küsimustki. Tegu on tiitliga, millele lihtsalt ei saa ära öelda – andsin kohe oma jah-sõna,” naeris neiu, kes ise sõidab Virtsu ja Kuivastu vahet umbes kord kuus, suvel tihedamini.



Näeb tulevikku kodusaarel



Kõige olulisemaks peab Mareli missioonitunnet, mille ristiemana valituks osutumine talle kaasa andis. “Nüüd on veel rohkem sisemist põhjust kunagi kodusaarele tagasi pöörduda ja seal oma valdkonna osas midagi ära teha. Võib öelda, et see tunnustus andis mulle hoogu juurde.”



Ehkki Marelil on eelnevalt palju kogemusi kõnepidamisega, tunnistas ta, et ristimise eel on tal siiski väike närv sees.



“Tänane üritus on ikkagi teistmoodi ja mulle isiklikult väga oluline,” nentis neiu, kuid uskus, et kõik sujub plaanipäraselt.



