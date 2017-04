Uudised

Aadu Kobin jätkab EKRE-s

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



EKRE Saaremaa ringkonna juhatusse kuulunud Aadu Kobin kirjutas algul küll avalduse nii juhatusest kui erakonnast lahkumiseks, kuid otsustas pärast järelemõtlemist siiski parteisse edasi jääda.



Kobin palus end avalduses taandada nii EKRE Kuressaare osakonna juhataja kui ka Saaremaa ringkonna juhatusest. “Taandasin end igasugustest juhtivatelt kohtadelt, kuid jään edasi erakonna lihtliikmeks,” ütles Kobin Meie Maale.



Ta tõi oma tagasiastumise põhjuseks isikliku asjaolu ning rõhutas, et Maria Kaljuste erakonnast väljaviskamisega ei ole siin mingisugust seost. “Olen jätkuvalt valmis toimetama parema Eesti eest. Kui keskjuhtkond leiab, et ma võiksin midagi teha ja ma sellega toime tulen, siis abist ära ei ütle,” rääkis Kobin.



Samas märkis ta, et ei peaks mitte 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas erakonna asjadega tegelema. Kobina sõnul kirjutas ta tõesti avalduse kohe pärast Maria Kaljuste erakonnast väljaviskamist, kuid see olevat olnud lihtsalt asjade kokkulangemine.



