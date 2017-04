Uudised

Koolidirektor: vanemad ja koolid ootavad linnalt lahendust

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 12. aprill 2017. Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu otsustas esmaspäeval, et ei ole valmis klasside ülemist piirnormi tõstma ja linn otsib endiselt lahendust, kuhu sügisest kooliteed alustavad jütsid paigutada. Koolijuhid ja lapsevanemad vaatavad pingsalt linnaametnike poole ja ootavad vastust.



Tulemata on ka õppenõustamiskomisjonide otsused hariduslike erivajadustega laste ja koolipikendustega laste kohta.



“Ma tean seda, et meil on kooli registreeritud rohkem lapsi, kui meil klasse tuleb. Põhimõtteliselt olen ma alati selle poolt olnud, et lapsed saaksid sellesse kooli, kuhu nad tahavad tulla. Kuna ruumipuudus on nii hirmus suur, siis reaalselt nad ikkagi siia ära ei mahu,“ rääkis Kuressaare gümnaasiumi direktor Toomas Takkis.



Ta tõdes, et hoolekogu arvestas õpetajate arvamusega, kes peavad neid suuri klasse ja raskeid lapsi õpetama, mistõttu saab ta hoolekogu otsusest aru.



“Küllap see ära korraldatakse, aga selge on see, et koolijuhi seisukohast on olukord keeruline. Mida rutem linnast otsused tulevad, seda parem,“ sõnas Takkis. Tema sõnul eeldaks lisaklassi vastuvõtmine mis tahes koolilt uue inimese palkamist ja ka töötaja leidmiseks kulub oma aeg, mistõttu on kõik tema meelest juba väga hiljaks jäänud.



“Vanemad ja koolid ootavad seda lahendust pikisilmi juba ammu,“ sõnas Takkis.





Linn selgitab



Eile (toim - üleeile) oli koos Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu, kus otsustati, et kool ei soovi klasse suurendada. Kas see otsus tuli linnale ootamatult?

See oli hoolekogu otsustada. Klassitäituvuse piirnormi tõstmisel 24 õpilaselt 26 õpilasele oleks Kuressaare gümnaasiumis saanud koolikoha veel kuus õpilast (72 õpilase asemel 78).



Mis on linna järgmine plaan/plaanid, mille vahel valida ja kuidas edasi toimida? Mis on iga valiku plussid ja miinused ja millise otsuse poole linn kaldub? Kuulda on olnud, et kaalutakse ühe esimese klassi avamist uues majas, näiteks täiskasvanute gümnaasiumis või Astes. Kas need mõtted on läbi käinud ja kas neid kaalutakse ka veel täna?

Plaan B on lisaklass ja praegu tegeletakse sellele ruumilahenduste leidmisega. Variante, millega töötatakse, on mitu.



Millal selgub hariduslike erivajadustega laste saatus?

Õppekohtade täpsema planeerimise teeb keeruliseks asjaolu, et jätkuvalt ei ole linnavalitsusel infot hariduslike erivajaduste osas – need otsused teeb riiklik või maakondlik nõustamiskomisjon pärast seda, kui kõik vajalikud meditsiinilised uuringud on tehtud.



Millal esimesed klassid eeldatavalt komplekteeritakse?

