Kevadpuhastusega kogus Humana üle 10 tonni kaupa

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 12. aprill 2017. Kuressaare Humana algatas märtsi keskpaigast riidekogumisaktsiooni ja võttis vastu annetusi möödunud laupäevani.



Aktsioon võeti ette, kuna nõudlus riiete taaskasutusse suunamise järele on Saaremaal väga suur. 2016. aastal annetasid saarlased 23 tonni rõivaid, see number oli Humana kaupluste edetabelis teisel kohal.



Ka sellekevadine riidekogumiskampaania läks igati asja ette.



“Viimane koorem ei ole veel sorteerimiskeskusesse jõudnud, seepärast ei ole lõplik kogus teada, kuid hinnanguliselt oli annetusi üle 10 tonni. See on tõesti suurepärane tulemus,“ rääkis Humana infojuht Mari-Helene Kaber. Vastu võeti nii riided, jalatsid, mänguasju kui kodutekstiili.



Kaber tõdes, et kauplusele oli selline aktsioon väljakutse – lisatööd oli kõvasti ja keegi ei uskunud, et annetusi nii palju tuleb.



“Samas annab tulemus märku, et riiete vastuvõtmise teenust on Saaremaal hädasti tarvis. Uut kampaaniat kauplus veel ei planeeri, kuid ei ole välistatud üks sügisene aktsioon, kui on aeg talveriietele kappi ruumi teha,“ seletas infojuht.



Ideaallahendusena sooviks Humana, et saarlastel oleks riiete äraandmisvõimalus alati olemas, seepärast otsitakse koostöövõimalusi kohalike omavalitsustega kogumisvõrgustiku loomiseks. Tallinnas on selline süsteem edukalt toiminud juba üle kolme aasta.



“Loodetavasti jõuavad ka teised linnad ja piirkonnad sarnase lahenduseni, sest riided ei ole prügi, vaid ressurss,“ ütles Kaber.



