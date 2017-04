Uudised

Parasmetsa lahes hävitatakse täna lennukipomme

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 12. aprill 2017. Mereväelased viivad täna Triigi sadama lähistel Parasmetsa lahes läbi ajalooliste lõhkekehade hävitamise operatsiooni.



Lõhkekehad avastati Triigi sadama süvendustööde käigus. Sadama veealas kontrolli teostanud mereväe tuukrite eksperthinnangul on tegemist kahe lennukipommiga FAB-250.



“Viime lennukipommid veealas turvaliseks määratud kohta, kus planeerime need soosivate ilmastikuolude korral lõhata,” ütles mereväe tuukrigrupi ülem vanemleitnant Priit Kaasikmäe.



Operatsioonist võtab osa 32 mereväelast – neli tegevväelast mereväe tuukrigrupist ning 28-liikmeline meeskond miinijahtijalt EML Sakala. Triigi-Sõru praamiliiklus tööde ajal häiritud ei ole. Lõhkamise ajal on laevadele määratud ohutuks kauguseks üks meremiil. Kohapeal vastutab lõhkamise ohutuse ja vastavasisuliste raadiohoiatuste eest mereväe tuukrigrupp ja miinijahtija Sakala.



Nõukogude Liidu päritolu FAB-250 on kahemeetrine lennukipomm. Ligi pool selle massist moodustab lõhkeaine trinitrotolueen (tuntud ka kui trotüül või TNT). Tegemist on ühe 20. sajandil üldlevinuma lõhkekehaga, mida kasutati maismaasihtmärkide ning taristuelementide hävitamisel.



Miinituukrite spetsiaalne varustus on mittemagnetiline ja madalakustiline ning võimaldab sukelduda kuni 55 meetri sügavusele. Olenevalt sügavusest on varustusega võimalik püsida vee all kuni neli tundi.



