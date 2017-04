Uudised

Euroopa Komisjon kutsub lõunale

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 12. aprill 2017. Täna keskpäevaks kutsutakse Arensburgi restorani Saaremaa arvamusliidrid, et arutada Euroopa Liidus (EL) tähelepanu keskpunktis olevaid teemasid ning rääkida Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest.



Euroopa Komisjoni (EK) esinduse juht Keit Kasemets selgitas, et arvamuslõuna eesmärk on tutvustada EL-is praegu suurimat tähelepanu pälvivaid küsimusi ja arutleda EL-i tuleviku üle EK samateemalise valge raamatu valguses.



Samuti on plaanis rääkida peagi algavast Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest. “Soovime kuulda teie arvamust Euroopa Liidu aktuaalsete teemade ja tuleviku kohta ning ootame huvitavat mõttevahetust,“ lisas ta.



Lisaks Kasemetsale võtab sõna ka ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski.



