KG hoolekogu ei ole nõus klasse suurendama

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 11. aprill 2017. Eile kogunes Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu, et arutada klasside ülemise piirarvu suurendamist. Foto: Valmar Voolaid Suur esimesse klassi astujate arv pani nii linnaametnikud kui koolide esindajad pead murdma, kuidas lapsed koolide vahel ära jaotada. Linn ootas Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu vastust, et teha järgmisel sammud. KG hoolekogu otsustas eile, et ei ole valmis klasside ülemise piirarvu suurendamisega 26 õpilaseni. Hääled jagunesid kuus nelja vastu. Kool oleks sellega juurde saanud kuus õpilast.



Vanalinna kooli ja Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu nõustusid tõstma klassitäituvuse piirnormi 26 õpilase peale.



Kokku laekus sooviavaldusi linna kooli esimesse klassi astumiseks tänavu paarikümne õpilase võrra rohkem, kui on kohti. Ehkki kaaluti ka ühe lisaklassi avamist, ei mahuta ükski linna kool tervet klassitäit lapsi ära.



“Juhul kui kõigis koolides tõstetakse klassitäituvuse piirnormi 26 õpilaseni ja eeldusel, et esitatud 219 taotluse seas on lapsi, kelle puhul näiteks taotletakse koolipikendust või kes saavad suunamise hariduslike erivajadustega laste klassi vms, siis vajadust täiendava, s.t üheksanda klassikomplekti avamiseks ja sellele asukoha leidmiseks ei teki,“ ütles Kuressaare linna haridusnõunik Õilme Salumäe möödunud nädalal.



Tegelikult on veel tulemata õppenõustamiskomisjonide otsused hariduslike erivajadustega laste suhtes, mistõttu ei olegi kindel, kas Kuressaare gümnaasiumi positiivse otsuse korral oleksid õpilased klassidesse ära mahtunud või mitte.



Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu esimene seisukoht oli, et nemad klasside piirarvu suurendamisega nõus ei ole. See oli nii õpetajate kui ka paljude lastevanemate seisukoht.



KG hoolekogu esimees Maris Rebel tõdes möödunud nädalal, et kui klasside ülemise piirnormi tõstmisega ka nõustutakse, sooviksid nad vastu tugispetsialisti või eripedagoogi. Paraku linn selle pakkumisega nõus ei olnud ning sellest oli mõjutatud mitu hääletamisotsust.



