STÜ üldkoosolek jäi eile ära

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 11. aprill 2017. STÜ juhatuse esimees Kalle Koov. Eilseks kavandatud TU Saaremaa Tarbijate Ühistu (STÜ) korraline üldkoosolek Kuressaare ametikooli teise korruse saalis jäi ära, kuna koosolekule registreerus alla 50% STÜ 1346 liikmest.



Lähtudes tulundusühistute seaduse §46 esimesest lõikest võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid juhul, kui kohal või esindatud on üle poole ühistu liikmetest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.



“Korraldasime küll koosoleku töövälisel ajal, et kõik soovijad jõuaksid kohale tulla,” ütles STÜ juhatuse esimees Kalle Koov ja lisas, et osalejate hulka on alati keeruline prognoosida.



“Tuginedes teiste ühistute kogemusele, tuleb tõdeda, et kvoorumit on kõigil raske kokku saada.”



