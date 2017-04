Uudised

Särge on vähe ja needki väikesed

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 11. aprill 2017. FOTO: Gunnar Usin Pühapäeval kella ühe paiku oli Nasva sillal kalamehi näha umbes paari tosina jagu. Neid jagus nii kaldale, maanteesilla alla kui ka paatide sildumiseks rajatud pontoonsillale. Oli märgata ka kalanaisi, kes sarnaselt meestele teraselt oma möödaujuvaid õngekorke põrnitsesid.



Ilm oli ilus ja päikesepaisteline. Sestap olid ka piknikupidajad jõe äärde tee leidnud. “Kala ei ole, õigemini on, aga liiga vähe, et siin oma aega raisata,” ütlesid Meie Maale mandrilt tulnud mehed, kes parasjagu olid asunud ritvu autosse pakkima.



“Mõni ikka näkkab ka, aga väikesed on, olen pidanud mõned särjed seetõttu vette tagasi laskma,” rääkis kohalik mees, kes oli koos naisega usse ujutama tulnud. “Ma ei teagi täpselt, kas suurem osa särgedest on juba lahtedesse (Suurlaht ja Mullutu laht – toim) ära ujunud või on veel liiga vara, sest vesi on jões veel üsna külmavõitu. Lahtede vahel (ametliku nimetusega Kallaku oja – toim) on praegu täpselt sama seis,” teadis kalamees rääkida.



