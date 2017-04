Uudised

Mart Helme jätkamine juhina EKRE-st lahkuma ei pannud

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 11. aprill 2017. Maria Kaljuste (vasakul) sõnul on tal hea meel, et EKRE uues juhatuses on palju teotahtelisi inimesi. FOTO: Sigrid Osa Mart Helme uuesti valimine pühapäevasel kongressil Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna etteotsa ei pannud varem kahevahel olnud EKRE Saaremaa ringkonna juhatuse liikmeid erakonnast lahkuma.



“Kongressile sõitev buss oli pooltühi, inimesed kurvad. Palju on erakonnast lahkunuid. Ka valimisnimekiri kohalikeks valimisteks on praktiliselt hävinud,” teadis EKRE-st juhatuse otsusega välja visatud Saaremaa ringkonna endine esimees Maria Kaljuste rääkida.



EKRE uues juhatuses on Kaljuste sõnul toredaid, aktiivseid ja mõtlemisvõimelisi inimesi. “Teistpidi on seal oodata konflikte, sest nad esitavad küsimusi ja neil on oma arvamus,” märkis Kaljuste.



Pühapäeval Tartus Vanemuise kontserdisaalis kogunenud EKRE kongress valis erakonnale uue juhatuse. Uude juhatusse valiti Merry Aart, Urmas Espenberg, Ruuben Kaalep, Rene Kokk, Helle Kullerkupp, Eve Miljand, Siim Pohlak, Anti Poolamets, Ülle Rosin, Arno Sild ja Rein Suurkask.



Juhatusse kuuluvad ka esimees Mart Helme ning aseesimehed Martin Helme, Jaak Madison ja Henn Põlluaas.



EKRE Saaremaa ringkonna esimehe kohusetäitja Meelis Malk ütles, et kongressil käis Saaremaalt 18 erakonna liiget, mida on rohkem kui eelmisel aastal, sest esinduskvoot oli seekord suurem. Mis puudutab Saaremaa ringkonna üldkoosoleku kokkutulekut, siis see toimub alles sügisel.



Jäävad erakonda edasi



Enne kongressi erakonnas jätkamise osas kahevahel olnud EKRE Saaremaa ringkonna juhatuse liige Alexander Pupart ei torma, vaid vaatab, kuidas asjad niiöelda paika loksuvad.



“Ühtegi rumalat käiku tegema ei hakka. Tuleb võtta aeg maha ja vaadata, kuidas asjad edasi arenevad,” lausus Pupart. Ta nägi Maria Kaljuste ja Mart Helme vahel tekkinud konfliktis mõlemapoolset süüd. Pupart ei usu, et EKRE reiting madalale langeb ja erakonnas hakatakse lapsikusi tegema. “Eks aeg-ajalt keevad ikka tunded üle ning tuleb külma vett pähe saada,” tõdes Pupart.



EKRE Saaremaa ringkonna juhatuse liikme Liis Lauri sõnul lubas ta samuti erakonnas jätkata. “Tuleb silma peal hoida, mis toimub. Jälgin olukorda edasi,” ütles Laur. Samas leidis ta, et niiöelda uusi nägusid võiks juurde tulla, et uusi ideid kuulata ja näha.



“Asjad toimivad ja põhiprogrammi üritatakse jätkata ning riigikogus üritatakse nii palju võidelda, kui palju opositsioon saab,” lisas Laur. Maria Kaljuste väljaviskamine tema arvates EKRE kukkumist kaasa ei too, kuid lõi erakonna niiöelda vee sogaseks küll.



EKRE Saaremaa ringkonna juhatuse liikme Hindrek Ley hinnangul lõi Kaljuste juhtum natuke vee virvendama, ent ta hindas, et EKRE on seni hästi toiminud.



“Vana juhtkond on siiani hakkama saanud, ju saab edaspidi ka. Seda ei pea kogu aeg välja vahetama, sest muidu oled nagu tuulelipp, ei tea, mis toimuma hakkab,” lausus Ley. “Konservatiivide häda ongi selles, et nad tahavad püsivust saada.”



Autokraatlik erakond



Isamaa ja Res Publica Liidu Saaremaa piirkonna esimehe Kaido Kaasiku hinnangul näitab Maria Kaljuste juhtum, et EKRE puhul on tegemist autokraatliku erakonnaga, kus pealikule midagi öeldes võid sa järgmisel hetkel olla kusagil mujal. Kaasik pidas loomulikuks, et Saaremaa ringkonna juhatusse kuuluvad kaks liiget pärast Kaljuste erakonnast väljaviskamist lahkusid.



“Erakonnasisene demokraatia puudub. Kunagi oli autokraatliku erakonna nimi kommunistlik partei – kus kehtis minu (juhi) arvamus ja vale arvamus,” meenutas Kaasik kõrvaltvaatajana. Ta teab Maria Kaljustest kui sõnakat ja oma arvamusega inimest. Kui analoogne juhtum oleks aset leidnud IRL-is, ei usu Kaasik, et sellepärast oleks kedagi erakonnast välja visatud.



Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees Janne Nurmik luges EKRE juhtkonna ja Saaremaa piirkonna endise esimehe Maria Kaljuste vahel juhtunut erakonna siseasjaks. Sellesse, et Maria Kaljuste väljaviskamine erakonnast mõjutaks EKRE üldist reitingut, Nurmik väga ei usu.



“Analoogseid juhtumeid oleme näinud ka varem ning tõdenud, et need pole erakonna reitingut eriti mõjutanud.”



