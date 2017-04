Uudised

UUS! Noortejaama juhatajaks valiti Anneli Meisterson

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Esmaspäev, 10. aprill 2017. Anneli Meistersoni kasuks rääkis asjaolu, et ta on omal alal hinnatud spetsialist. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam juhataja Arnek Grubnik andis juba pea kuu tagasi lahkumisavalduse ning lahkub töölt omal soovil.



Linnavalitsus kuulutas vabaneva ametikoha täitmiseks välja konkursi, mille võitis Anneli Meisterson.



Abilinnapea Tiia Leppiku sõnul oli konkursi üldine tase väga hea. Kokku esitas avalduse kaheksa kandidaati, kellest vestlusele kutsuti neli. Leppiku sõnul on Anneli Meisterson oma alal hinnatud spetsialist.



“Tal on noorsootööst lai visioon ja ta tunneb valdkonda väga hästi. Tema kasuks räägivad ka erialane haridus ja töökogemus,” lisas Leppik.



Loodab parimat



Alates 2015. aastast töötab Meisterson Saare maavalitsuses noorsoonõunikuna, aastatel 1998–2015 töötas ta Kuressaare gümnaasiumi huvijuhina ning aastatel 1991–1998 Kaali põhikooli huvijuhina.



Ta on lõpetanud Tallinna pedagoogilise seminari noorsootöötaja erialal, Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal ning praegu õpib ta Tallinna ülikooli magistriõppes noorsootöö korraldust.



Uue juhataja tööleasumise aeg ei ole veel paika pandud. Seni juhib Grubnik noortekeskust edasi.



“Ma arvan, et ta teab, mis on noorsootöö ja ma loodan sellest kõige paremat. Soovin talle edu ja jõudu,” sõnas Arnek Grubnik.



