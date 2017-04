Uudised

Saarlased palgalõhest: kui oled tubli, siis vahet ei tehta

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 11. aprill 2017. Müüja-kassapidaja Helen Trave. FOTO: Valmar Voolaid Eilse üle-eestilise võrdse palga päeva puhul uuris Meie Maa, kas ja kuidas saarlased palgalõhet tunnetavad ja millest võib tuleneda erinevus meeste ja naiste töötasudes.



Müüja-kassapidaja Helen Trave (31) sõnas, et tema arvates on meeste ja naiste palkade erinevus võimalik. Ta usub, et see võib tulla näiteks sellest, et paljud Eesti mehed käivad näiteks Soomes tööl.



“Naised on pigem sellised, kes saadavad mehed sinna tööle,” rääkis Trave. Seda, et naised samaväärse töö eest samas ettevõttes vähem palka saaksid kui mehed, ta ei usu või vähemalt puuduvad tal sellega kokkupuuted.



“Meie kollektiivis on kõik suhteliselt võrdväärne olnud,” rääkis Trave.



Näitleja Triinu Paabut (25) usub, et probleem on räägitud suuremaks, kui see tegelikult on.



“Ausalt öeldes on see jube raske teema. Mõnikord on seda tunda, et teed täpselt sedasama tööd mida mõni meesterahvas ja siis tema saab selle eest rohkem palka, aga üldiselt ma arvan, et tihtipeale raskeid füüsilisi töid naised ei tee ja mehed teevadki lihtsalt rohkem. Kontoritöö juures ei tohiks olla mitte mingisugust vahet,” lausus Paabut.



Autojuht Henri Kasemets (28) tõdes, et on palgalõhe teemast uudistekanalitest küll palju kuulnud, kuid isiklikke kogemusi tal sellel teemal ei ole.



“Oma tutvusringkonnas ma ei ole sellest kuulnud. Peamiselt räägitakse sellest uudistes ja peamiselt just naised räägivad sellest. Mehed vist väga ei tunnista seda,” sõnas Kasemets. Ta usub, et palju võib teema siiski olla mõjutatud tööst ja ilmselt on kohti, kus vahet tehakse.



“Ma usun ja loodan, et see paraneb vaikselt,” ütles Kasemets. Ise töötab ta autojuhina ja üksikud naised, kes samal alal töötavad, meestest vähem palka ei saa. Pigem usub ta, et palgalõhe teema võib tugevamalt esile kerkida kontoritöö puhul.



Pangaametnik Kristina Aeg (44) töötab naiste kollektiivis, mistõttu isiklikest kogemustest ta palgalõhe küsimuses rääkida ei saa.



“Tegelikult on nii, et ikka ise tuleb vastutus võtta. Kui tunned, et tehakse liiga, siis tuleb küsida otseallikast. Ma arvan, et see asi ei ole nii hull. Kui on ikkagi tubli inimene, siis ei tehta vahet. Minul ei ole sellist kogemust olnud,” seletas Aeg.



Saaremaa ettevõtja, kummidetaile valmistava OÜ Merinvesti juhi Enn Meri sõnul pole tema firmades palgalõhe probleemi olnud.



“Paljud meie töötajad teevad tükitööd ja siis on muidugi sama tükihind nii meestele kui naistele. Eri personali kategooriatel on erinevad palgatased ja võib juhtuda, et näiteks seadistajad, kes on kõik mehed, saavad rohkem palka kui näiteks kontrollijad, kes on kõik naised, ja kellel on madalamad palgad kui seadistajatel,” selgitas ta.



Ametiühing käis välja mitu lahendust



Eesti Ametiühingute Keskliidu eestvõttel allkirjastati eile palgalõhe vastu plaan, millega pakuti välja kuus meedet soolise palgalõhe jõudsamaks vähendamiseks Eestis.



Allakirjutanud organisatsioonide esindajad on veendunud, et palgalõhe saab kaotada vaid kõikide osapoolte koostöös – riigi, tööandjate ja töötajate.

Näiteks pakuti välja, et omavalitsused saavad tagada omalt poolt näiteks paindlikku lapsehoidu vähemalt pooleaastastele lastele.



“Vanemahüvitise reformiga on võimalik saavutada paindlikum vanemapuhkuse kasutamine ainult juhul, kui lapsevanematel on samal ajal võimalik kasutada kohaliku omavalitsuse tagatud kvaliteetset lapsehoiuteenust,” leiavad allakirjutanud.



Eurostati andmete kohaselt püsib Eesti riik palgalõhe statistikas oma 26,9%-ga Euroopa tipus ning see olukord on püsinud muutumatuna juba mitmeid aastaid.

