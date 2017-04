Uudised

Ruhnu laevaliini piletid lähevad kiiresti kaubaks

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 11. aprill 2017. 5. aprillil Ruhnu laevaliinidele alanud piletimüük on mõne päevaga tuurid üles võtnud ja Ringsu-Pärnu liinil on enamik nädalavahetusi kuni 9. juulini juba välja müüdud.



Kokku on praeguseks reisijatele välja müüdud ligi 1100 laevapiletit. Nädala sees toimuvatele reisidele pileti saamisega probleemi ei ole. “Huvi Ringsu-Roomassaare liinile piletite ostmiseks on olnud üsna leige ja müüdud on vaid üksikud piletid,” ütles AS Kihnu Veeteed juhatuse liige Andres Laasma.



Vastavalt liinide tüüptingimustele müüakse eelmüügist igale reisile 48 e-piletit, lisaks on kohalikele elanikele ette nähtud 10 piletit. Kaks kohta on igal reisil erijuhtumiteks ja neid ette välja ei müüda.



Kuna Kihnu Veeteed teenindavad paljusid laevaliine (Piirissaarele, Saaremaalt Hiiumaale, Pranglisse, Vormsile jm), soovitab vallavalitsus Ruhnu elanikel laevapileteid mitte telefoni või meili teel broneerida, vaid kohe välja osta.



Ruhnu valla alalisel elanikul on üks kord aastas kõrghooajavälisel perioodil (1. mai kuni 15. juuni ja 1. september kuni 30. oktoober) võimalik taotleda mootorsõiduki tasuta transporti sõiduki hooldusesse viimise ja Ruhnu saarele tagasitoomise eesmärgil.



