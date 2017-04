Uudised

Mis juhtus?

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Autor: MM Teisipäev, 11. aprill 2017. 8. aprillil kell 19.51 kutsuti päästjad appi Kuressaarde Uus-Roomassaare tänavale, kus teataja sõnul oli ahju tehtud tuli, kuid ahi oli sisse kukkunud.



Päästjad kustutasid ahjus tule ning tühjendasid küttekolde laest alla kukkunud kividest ja põlenud tukkidest. Perenaisel soovitati kutsuda asja kontrollima pottsepp.



Eile tuli päästjatele kaks väljakutset Torgu valda Kaavi külla. Esimese helistaja sõnul põles kulu, teise sõnul soojak.



