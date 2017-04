Uudised

UUS! Tänavuste merepäevade peaesineja on Kerli Kõiv

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Autor: Ann Katarina Meri Esmaspäev, 10. aprill 2017. “Saaremaa on üks minu lemmikkohti, mille iga metsatukk ja merelaine on maagiat täis,” ütles merepäevadel üles astuv Kerli. FOTO: Erlend Štaub / Elu24 Kuressaare merepäevad saavad avapaugu juba nelja kuu pärast ning nüüdseks on selgunud ka festivali peaesineja: 12. augusti õhtul astub merelavale Ameerikas tiibu sirutanud müstiline Kerli.



Sarnaselt eelmisele aastale on peaesinejaks valitud Eesti artist, kes kodumaal väga vähe kontserte annab. Nagu ka Ewert and The Two Dragons, esineb Kerli Eestis harva ning praegu teadaolevalt annab laulja suve ainukese Eestis peetava kontserdi just Kuressaare merepäevadel. Lauljatar on kinnitanud, et ürituse temaatika on talle väga südamelähedane.



Töötab uue albumi kallal



“Saaremaa on üks minu lemmikkohti, mille iga metsatukk ja merelaine on maagiat täis,” sõnas Kerli. “Keegi rääkis, et kunagistes Vana-Rooma kroonikates anti sõduritele nõu: “Minge sõdima ükskõik kuhu, ainult mitte Saaremaale, seal saate kohe peksa!””



Kerli jaoks on Saaremaa Lõuna-Eesti kõrval üks tõelise “juurikaga” koht, kus inimesed on kuidagi eriti ehedad. “Sellepärast on suur rõõm tuua oma muinasjutuline maailm just Kuressaare merepäevade lavale,” kinnitas laulja ning lisas, et iga tema esinemine on ainukordne.



Festivaliks on Kerli otsinud inspiratsiooni Eesti vanast meremütoloogiast ja veehaldjatest.



“Ka evolutsiooniteooria järgi oleme ju tegelikult veest pärit,” rõhutas Kerli vee kui elemendi olulisust. Et laulja töötab praegu oma albumi lõpetamise kallal, pidas ta väga võimalikuks, et Saaremaal tulevad esitusele ka täiesti uued lood.



Ürgne ja puhas loodus



“Eelmisel aastal sai alguse Ultima Thulest, antiikmütoloogias mainitud salapärasest saarest inspireeritud merereis, mis jääb merepäevade kaubamärgiks ka sel aastal,” rääkis festivali peakorraldaja Tiiu Tammoja.



Mõtet arendatakse aga veelgi edasi ning seekord sukeldutakse meremüstikasse, selle mäsleva loodusjõu ürgsetesse saladustesse. Ürgse ja puhta looduse ideest on inspireeritud ka Saaremaa tootjate telk, kus propageeritakse kohalikku ja naturaalset toorainet.



Omalt poolt teevad merepäevade korraldajad kõigile külastajatele kingituse: nimelt avab 10. augusti õhtul festivali ansambel Swingers solistidega Tanja, Birgit Sarrap ja Pearu Paulus. Kontsert on kõigile huvilistele tasuta. Prii on pääs ka väikese lava ja rahvakultuuriala kontsertidele, mille hulka kuuluvad näiteks Marek Sadam ja Toomas Anni.



Pileti eest saab niisiis näha reedel ja laupäeval merelaval esinevaid staare: Anne Veskit, Daniel Levi, Terminaatorit, Regatti, Jüri Pootsmanni ja Kerlit. Nagu eelmiselgi aastal, on õhtujuhiks sarmikas ja sõnaosav Marek Sadam. Piletimüük merepäevadele algab täna.



Üks suuremaid muutusi on selleaastane väikese lava asukoht, mis kolib nüüdsest Titeranda. Eesmärk on pakkuda rahvale kvaliteetsemat muusikaelamust ning kindlustada, et kahel laval toimuv teineteist ei segaks.



Lisaks pannakse kava kokku nii, et kontserdid ei kattuks ja kõik külastajad jõuaksid soovitud artiste näha.



Et merelist kaupa oleks rohkem ja ulatuslikumalt, suureneb tänavu ka messiala. Ainukordselt tuuakse laste ja noorte alale spetsiaalne programm Laste Vabariik, mis tuuritab EV100 ürituste raames mööda Eestit.



Kui eelmisel aastal lõpetati merepäevad hingematva vaatemänguga, lubas Tiiu Tammoja selleks aastaks veelgi suurejoonelisemat lõputseremooniat. Mis aga täpselt toimuma hakkab, jääb veel saladuskatte alla.



