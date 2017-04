Uudised

Valjala kool täidega kimpus

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 11. aprill 2017. Valjala põhikooli direktor Aive Mõistlik. FOTO: Valmar Voolaid Valjala põhikooli juhtkond pöördus lapsevanemate poole, kuna õpilastel on levima hakanud täid. Linnakoolides täiprobleemi praegu pole.



Ikka ja jälle on lasteaedades ja koolides täisid, kust need tulevad, ei tea. Valjala põhikooli direktor Aive Mõistlik (pildil) palus kõigil vanematel kontrollida oma laste päid ja vajadusel ravida.



Saaremaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Marek Schapel kinnitas, et nende koolis tema teada seda muret praegu pole.



“Kooliõde saadab täide puhul lapsed koju ja palub vanematel käia perearsti juures. On neid, kes käivad ja muretsevad, kuid kahjuks on ka neid, kes väga ei hooli,” selgitas ta, lisades, et eks koolid ja lasteaiad ole kohad, kus kõik nakkused levivad kiiresti.



Schapeli mäletamist mööda oli viimane suurem puhang eelmise aasta lõpus.



“Siis oli see mitmes koolis. Jaanuaris oli ka vähemal määral,” sõnas ta.



Kuressaare Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin nentis samuti, et ta pole kuulnud, et praegu koolis täidega probleemi oleks.



Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri ütles, et nemad täide puhangut ei ole täheldanud, aga üksikuid juhtumeid tuleb ette üle Eesti pidevalt.



“Seepärast oleks mõistlik aeg-ajalt laste päid kontrollida ja kahtluse või leiu korral pidada nõu näiteks oma perearstiga, kes annab juhiseid täidest vabanemiseks,” pani ta inimestele südamele. Teinekord saab abi ka apteegist täitõrjevahendeid küsides.



