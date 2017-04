Uudised

Saaremaa koolilapsed võimlesid ja tantsisid

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 10. aprill 2017. Esiplaanil vanema vanusegrupi Grand Prix võitja, segatantsurühm Leisist. Keskel treenerid Juhan ja Kadri Kanemäe. FOTO: Sirli Tooming Laupäeval toimus Saaremaa koolide võimlemis- ja tantsurühmade festival “Koolivõimlemine ja koolitants 2017”.



Festivalil Kuressaare Vanalinna kooli võimlas osalesid võimlemisrühmad ja tantsukollektiivid maakonna paljudest koolidest ning mõõtu võeti kolmes vanuserühmas ja mitmes erinevas kategoorias.



Kokku esines 263 noort



I-XII klassini, osalejate hulgas oli sel aastal märkimisväärne arv noormehi: 21, kes oma liikumisoskuse ja energiaga kõiki rõõmustasid.



Taidlejaid hindas žürii, mida juhtis Kuressaare Vanalinna kooli algklasside ja kehalise kasvatuse õpetaja Kairi Pihel, koosseisu kuulusid Mustjala põhikooli ja SÜG-i kehalise kasvatuse õpetaja Ly Haandi, aastaid võimelnud SÜG-i algklasside õpetaja Margit Mägi, Tartu ülikooli Viljandi kultuurikolledži tantsujuhtimise eriala lõpetanud Liisi Tilts, atesteeritud võimlemistreener ja kauaaegne võimleja Kristin Aksalu ja Heleri Soe, samuti kauaaegne võimleja.



Palju omaloomingut



Auhindu jagati võimlejatele ja tantsijatele nii õpilaste kui õpetajate-juhendajate omaloominguliste kavade eest. Õpilaste omaloominguliste kavade konkursist võttis osa 56 õpilast kolmest linna koolist, Kuressaare Vanalinna kool (KVK), Kuressaare Gümnaasium (KG) ja Saaremaa Ühisgümnaasium (SÜG), esitati kuus võimlemis- ja viis tantsukava.



Parima omaloomingu Grand Prix said võimlemiskava “Vabakava” eest 5.-6. klassi neiduderühmale KVK õpilased Triinu Saar 8.a klassist ja Laura Lisette Salong 8.b klassist. Laureaaditiitlid pälvisid KG 5.b klassi kava “Candyland” ja SÜG-i 12.c klassi neidude vedikukava, tunnustusauhinnad said KVK 5.a ja 6.a klassi ühiskava ning KVK 8.a klassi vabakava.



Parima omaloomingulise tantsukava Grand Prix pälvis SÜG-i 10.c klassi tantsukava, laureaaditiitel läks KVK 7.b klassile ning tunnustusauhindu said SÜG-i 12.c klassi ja KVK 7.a klassi tantsukava.



Juhendatud kavadega esinesid KVK võimlemisrühmad ja 11 kooli tantsurühmad KVK-st, Leisi keskkoolist,Valjala ja Kärla põhikoolist, Pihtla koolist, SÜG-ist, Salme põhikoolist, Orissaare Gümnaasiumist, Kahtla lastepäevakodust ja KG-st.



Juhendatud kavad



Võimlejatele jagati tunnustust kahes vanusegrupis. Noorema vanusegrupi parima võimlemiskava “Aja kulg” esitas KVK 5.-6. klassi tütarlaste valikrühm, vanemas vanusegrupis esitas parima võimlemiskava “Pallikava” KVK 8.-9. klassi valikrühm ja laureaadi tiitli sai KVK 8.-10 klassi avatud võimlemisrühma kava “Virmalised” – kõigi kolme juhendaja Tiiu Haavik.



Tantsurühmi esines 17 kolmes vanusegrupis: I-III klassini, IV-VI klassini ning 7.-9. klassini koos ühe gümnaasiumi rühmaga ning Grand Prix parimatele anti kaks.



Nooremas vanusegrupis esitas parima tantsukava “Töökad toatüdrukud” KG huvikool Inspira 1.-3. klassi tütarlaste rühm, juhendajad Inge Jalakas ja Liis Ojasaar, vanemas vanusegrupis Leisi keskkooli segarühm kavaga “Tiit ja Mari”, juhendajad Kadri ja Juhan Kanemägi.



Laureaadid vanusegruppide järgi:



I-III klass

Leisi keskkooli 1.-3. klassi rühm kavaga “Teater”, juhendaja Ingrid Humal Lizarthe

KVK 1.-3 klassi rühm kavaga “Tantsime vihmas”, juhendaja Ene Vahter



IV-VI klass

Salme põhikooli rühm Kirikari kavaga “Vallatud roosad”, juhendaja Elika Sepp

KG huvikooli Inspira rühm kavaga “Tantsurõõm”, juhendajad Inge Jalakas ja Liis Ojasaar



VII-IX klass ja gümnaasium

Leisi keskkooli 9.klassi tütarlaste rühm kavaga “Boost”, juhendajad Kadri ja Juhan Kanemägi.



Lisaks jagati laupäeval veel rohkelt tunnustus- ja innustusauhindu.



Liikumisharrastused moes



“Koolidele mõeldud festivaliga soovivad korraldajad julgustada ja motiveerida koolides töötavaid juhendajaid ja õpetajaid looma uusi ja huvitavaid võimlemis- ja tantsukavasid oma õpilastele ja julgustama õpilasi neid suurema publiku ees esitama,” selgitas üks festivali algatajatest ja peakorraldajatest Tiiu Haavik.



“Tänase päeva seisuga klassikalisi võimlemisrühmi koolides eriti ei ole. Võimlemine on au sees Kuressaare Vanalinna koolis ja Kuressaare Gümnaasiumis, kus korraldatakse võimlemisvõistlusi igal õppeaastal. Tantsuga tegeldakse paljudes maakonna koolides. Pikemad traditsioonid on Leisi keskkoolis, Kahtla koolis, KG-s – nendest koolidest on õpilased paljude aastate jooksul esitanud toredaid ja hea tasemega tantsukavasid.”



Vanemsa vanusegrupis parima tantsukava tiitli saanud Leisi keskkooli segarühma juhendaja Kadri Kanemägi osales festivalil teist aastat ning kinnitas treenerina, et Leisi noortele tantsimine väga meeldib.



Endise võistlustantsija sõnul saavad noored tantsutreeningust lisaks füüsilisele koormusele eetika-, esteetika-, distsipliini-, käitumisõpetuse ja palju muud eluks vajalikku.



“Nii neiud kui noormehed käivad korralikult trennis. See, et meil segarühm on, johtub nähtavasti asjaolust, et teeme treeni koos abikaasaga (Juhan Kanemäe – toim.), eeskuju ei tohi alahinnata,” ütles ta.



“Kolisime perega alles eelmisel aastal tagasi Saaremaale ja meil on seoses tantsimise ja noortega mitmeid plaane.”



Võimlemis- ja tantsufestivale on Saaremaa võimlemisklubi Gymnastica koos koolidega korraldanud maakonnas 32 aastat. Eraldi festival “Koolivõimlemine ja koolitants” koolidele toimus tänavu teist aastat.



Festival läks igati korda ja need 263 noort liikumisvaeguse üle küll kurta juba ei saa, võttis Tiiu Haavik päeva kokku. Festivali toetasid Saaremaa Omavalitsuste Liit, Saaremaa Valdade Spordiliit, Saare Maavalitsus, Saaremaa Spordiliit, Kuressaare Vanalinna kool. Festivalil Kuressaare Vanalinna kooli võimlas osalesid võimlemisrühmad ja tantsukollektiivid maakonna paljudest koolidest ning mõõtu võeti kolmes vanuserühmas ja mitmes erinevas kategoorias.I-XII klassini, osalejate hulgas oli sel aastal märkimisväärne arv noormehi: 21, kes oma liikumisoskuse ja energiaga kõiki rõõmustasid.Taidlejaid hindas žürii, mida juhtis Kuressaare Vanalinna kooli algklasside ja kehalise kasvatuse õpetaja Kairi Pihel, koosseisu kuulusid Mustjala põhikooli ja SÜG-i kehalise kasvatuse õpetaja Ly Haandi, aastaid võimelnud SÜG-i algklasside õpetaja Margit Mägi, Tartu ülikooli Viljandi kultuurikolledži tantsujuhtimise eriala lõpetanud Liisi Tilts, atesteeritud võimlemistreener ja kauaaegne võimleja Kristin Aksalu ja Heleri Soe, samuti kauaaegne võimleja.Auhindu jagati võimlejatele ja tantsijatele nii õpilaste kui õpetajate-juhendajate omaloominguliste kavade eest. Õpilaste omaloominguliste kavade konkursist võttis osa 56 õpilast kolmest linna koolist, Kuressaare Vanalinna kool (KVK), Kuressaare Gümnaasium (KG) ja Saaremaa Ühisgümnaasium (SÜG), esitati kuus võimlemis- ja viis tantsukava.Parima omaloomingu Grand Prix said võimlemiskava “Vabakava” eest 5.-6. klassi neiduderühmale KVK õpilased Triinu Saar 8.a klassist ja Laura Lisette Salong 8.b klassist. Laureaaditiitlid pälvisid KG 5.b klassi kava “Candyland” ja SÜG-i 12.c klassi neidude vedikukava, tunnustusauhinnad said KVK 5.a ja 6.a klassi ühiskava ning KVK 8.a klassi vabakava.Parima omaloomingulise tantsukava Grand Prix pälvis SÜG-i 10.c klassi tantsukava, laureaaditiitel läks KVK 7.b klassile ning tunnustusauhindu said SÜG-i 12.c klassi ja KVK 7.a klassi tantsukava.Juhendatud kavadega esinesid KVK võimlemisrühmad ja 11 kooli tantsurühmad KVK-st, Leisi keskkoolist,Valjala ja Kärla põhikoolist, Pihtla koolist, SÜG-ist, Salme põhikoolist, Orissaare Gümnaasiumist, Kahtla lastepäevakodust ja KG-st.Võimlejatele jagati tunnustust kahes vanusegrupis. Noorema vanusegrupi parima võimlemiskava “Aja kulg” esitas KVK 5.-6. klassi tütarlaste valikrühm, vanemas vanusegrupis esitas parima võimlemiskava “Pallikava” KVK 8.-9. klassi valikrühm ja laureaadi tiitli sai KVK 8.-10 klassi avatud võimlemisrühma kava “Virmalised” – kõigi kolme juhendaja Tiiu Haavik.Tantsurühmi esines 17 kolmes vanusegrupis: I-III klassini, IV-VI klassini ning 7.-9. klassini koos ühe gümnaasiumi rühmaga ning Grand Prix parimatele anti kaks.Nooremas vanusegrupis esitas parima tantsukava “Töökad toatüdrukud” KG huvikool Inspira 1.-3. klassi tütarlaste rühm, juhendajad Inge Jalakas ja Liis Ojasaar, vanemas vanusegrupis Leisi keskkooli segarühm kavaga “Tiit ja Mari”, juhendajad Kadri ja Juhan Kanemägi.I-III klassLeisi keskkooli 1.-3. klassi rühm kavaga “Teater”, juhendaja Ingrid Humal LizartheKVK 1.-3 klassi rühm kavaga “Tantsime vihmas”, juhendaja Ene VahterIV-VI klassSalme põhikooli rühm Kirikari kavaga “Vallatud roosad”, juhendaja Elika SeppKG huvikooli Inspira rühm kavaga “Tantsurõõm”, juhendajad Inge Jalakas ja Liis OjasaarVII-IX klass ja gümnaasiumLeisi keskkooli 9.klassi tütarlaste rühm kavaga “Boost”, juhendajad Kadri ja Juhan Kanemägi.Lisaks jagati laupäeval veel rohkelt tunnustus- ja innustusauhindu.“Koolidele mõeldud festivaliga soovivad korraldajad julgustada ja motiveerida koolides töötavaid juhendajaid ja õpetajaid looma uusi ja huvitavaid võimlemis- ja tantsukavasid oma õpilastele ja julgustama õpilasi neid suurema publiku ees esitama,” selgitas üks festivali algatajatest ja peakorraldajatest Tiiu Haavik.“Tänase päeva seisuga klassikalisi võimlemisrühmi koolides eriti ei ole. Võimlemine on au sees Kuressaare Vanalinna koolis ja Kuressaare Gümnaasiumis, kus korraldatakse võimlemisvõistlusi igal õppeaastal. Tantsuga tegeldakse paljudes maakonna koolides. Pikemad traditsioonid on Leisi keskkoolis, Kahtla koolis, KG-s – nendest koolidest on õpilased paljude aastate jooksul esitanud toredaid ja hea tasemega tantsukavasid.”Vanemsa vanusegrupis parima tantsukava tiitli saanud Leisi keskkooli segarühma juhendaja Kadri Kanemägi osales festivalil teist aastat ning kinnitas treenerina, et Leisi noortele tantsimine väga meeldib.Endise võistlustantsija sõnul saavad noored tantsutreeningust lisaks füüsilisele koormusele eetika-, esteetika-, distsipliini-, käitumisõpetuse ja palju muud eluks vajalikku.“Nii neiud kui noormehed käivad korralikult trennis. See, et meil segarühm on, johtub nähtavasti asjaolust, et teeme treeni koos abikaasaga (Juhan Kanemäe – toim.), eeskuju ei tohi alahinnata,” ütles ta.“Kolisime perega alles eelmisel aastal tagasi Saaremaale ja meil on seoses tantsimise ja noortega mitmeid plaane.”Võimlemis- ja tantsufestivale on Saaremaa võimlemisklubi Gymnastica koos koolidega korraldanud maakonnas 32 aastat. Eraldi festival “Koolivõimlemine ja koolitants” koolidele toimus tänavu teist aastat.Festival läks igati korda ja need 263 noort liikumisvaeguse üle küll kurta juba ei saa, võttis Tiiu Haavik päeva kokku. Festivali toetasid Saaremaa Omavalitsuste Liit, Saaremaa Valdade Spordiliit, Saare Maavalitsus, Saaremaa Spordiliit, Kuressaare Vanalinna kool.

Veel artikleid samast teemast »