Kihelkonna vald jõudis mehelemineku ikka

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 10. aprill 2017. Kihelkonna segakoor laulis nii iseeendale, vallarahvale kui külalistele. Keskel vallavanem Raimu Aardam. FOTO: erakogu Laupäeval tähistas Kihelkonna vald oma 25. sünnipäeva peoga, millist pole Kihelkonna rahvamaja juhataja Anneli Teppo-Toosti sõnul enne veel rahvamajas peetud.



“Peole olid kutsutud kõik rahvastikuregistrijärgsed Kihelkonna valla inimesed, keda on kokku ligi 700 ning neist olid kohale tulnud pisut vähem kui pooled,” ütles ta. “Lisaks muidugi koostööpartnerid ja mitmeid külalisi teistest valdadest nii, et maja oli paksult rahvast täis.”



Pidulikul üritusel, mille korraldusmeeskonda kuulus õige mitu inimest ning mille korraldamisega alustati juba enam kui kuu aega varem, oli hoolega läbimõeldud kava.



Esmalt oli püüne oma maja inimeste päralt: esines eakate naistantsurühm “Rukkilill”, seejärel nooremate naiste tantsurühm “Tõllu tütred”, järgmiseks astusid lavale valla kooli- ja lasteaialapsed põhjaliku programmiga “See ju meie Kihelkonna” ning kontserdi esimese poole lõpetas võimsalt Kihelkonna segakoor.



Seejärel võeti sõna, ikka soojalt ja südamlikult. “Eks meil ole ju igasuguseid päevi nähtud ja küpsemine võttis veidi rohkem aega. Vallal on nüüd korralik veimevakk: selles on vara ja inimesed, kellel on hoolivus ja armastus, aga ka saarlase jonn,” ütles oma sünnipäevakõnes volikogu esimees Karl Teär ning kandis seejärel peast ette Betti Alveri ballaadi “Kaks saarlast.”



Kaheksa aastat valda juhtinud Raimu Aardam ütles oma kõnes, et siis kui tema Kihelkonnale jõudis, olid tormituuled juba raugenud ja tunda oli vaid üksikuid puhanguid.



“Nüüd ja seda enam peab kohalik kogukond jääma tugevaks, et ka edaspidi oma eesmärkide eest seista,” rõhutas ta vajalikku ühtekuuluvustunnet.



Tänati ja tunnustati



Nagu ühele vähegi ümaramale ja auväärsemale sündmusele kohane, tunnustati tublisid valla kodanikke panuse eest valla arengusse ja käekäiku. Vallavanem Raimu Aardam ja volikogu esimees Karl Teär andsid mitmele tegusale kodanikule sooja käepigistuste saatel üle tänukirjad.



Tunnustuse pälvisid segakoori dirigent Imbi Kolk, tantsurühma Tõllu juhendaja Enda Torga, pikaaegne vallasekretär Sirje Raik, Kihelkonna rahva tervise eest hoolitseja ja Karujärve tervisekeskuse juht Aivar Kallas, valla kultuurikomisjoni esinaine ja pikaajaline kultuuritöötaja Sirje Salong, Üru jahiseltsi tulemusliku tegevuse eest Aivar Jõgi ning Kihelkonna jahiseltsi tulemusliku tegevuse eest Tormis Lepik.



Kihelkonna valla aukodanik Jaan Köster, töökas ja kõikide poolt hinnatud rahvamees sai personaalselt temale kujundatud Küllike Järvila akvarelli.



Klassikast popini



Kontserdi teine pool oli Kihelkonna vallas kasvanud tulevikulootuste Triin Eliis Süld-i ja Astrid Helena Teäri ning Orissaarest pärit estoonlase Triin Ella päralt. Rahvamaja täitus kolme kauni häälega ja külalised kuulsid palasid alates klassikast kuni kergemuusikani välja.



Pärast kontserti pakuti suupisteid ja veini, lauad olid hea ja parema all lookas, ei puudunud ka valla vapiga tordid. Kõige selle eest kandis hoolt Sinu catering Aadi Aadussoo juhtimisel.



Juhtumisi tähistas eile oma 65. sünnipäeva Kihelkonna vallavanem, kellele vahepalaks südaööl kogu valla rahvas lauldes õnne soovis.



