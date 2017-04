Uudised

Kuressaares otsiti laste seast Eiasid ja Atse

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 10. aprill 2017. Filmi treileri foto. FOTO: Heiki Leis Esimese tõelise laste jõulufilmi castingud, mida viiakse läbi 10-s linnas üle Eesti, algasid Kuressaarest.



Laupäeval oli Kuressaare Gümnaasiumisse kogunenud ligi 90 maakonna last vanuses 8 kuni 11 aastat, lisaks mõned Tallinnast ja üks laps koguni Moskvast. Castingu korraldaja Anu Tähemaa sõnul oli päev väga pikk ja väsitav, aga ka lõbus ja täis meeldivaid üllatusi.



“Saaremaa lapsed olid kõik väga vahvad, loomingulised ja toredad. Mõni veidi tagasihoidlikum, mõni isegi ülevoolav,” ütles ta ning naeris, et eriliselt jäid talle meelde Uduvere ATM-i poisid.



“Filmimeeskond tänab kõiki, kes kohale tulid ja osalesid ning loodab, et lapsed ka ise päevast rõõmu tundsid, sest see on üks meie eesmärke, pakkuda lastele huvitavat ja lõbusat kogemust.”



Suurte lava- ja esinemiskogemustega Kuressaare Gümnaasiumi 5.c klassi poiss Oliver Leppik osales castingul ja ütles, et temal oli küll väga lõbus päev.



Ei võistlus ega konkurss



“Olime gruppides ja esmalt lihtsalt mängisime. Seejärel hakati küsimusi küsima, et mis nimi ja kui vana ja millega peale kooli tegeled,” kirjeldas Oliver paari tundi möödunud laupäevast.



Tähemaa rõhutas, et kuigi meeskonnal tuleb teha raske valik ja osatäitjateks saab vaid käputäis tuhandetest castingul osalenutest, pole tegemist võistlusega. Meeskond otsib rollidesse mitte kõige ilusamat targemat, saledamat ja popimat, vaid kõige sobilikumat rolli kehastajat.



“Paraku on filmis vaid üks Eia ja üks Ats. Seega tuleb valida, nii see filmimaailmas käib.”



Castingud toimuvad kolmes voorus ja esimeses voorus oodati osalejatelt iseseisvust, julgust ja loomulikkust. Järgmisesse vooru pääsejatele antakse juba ülesandeid ning lõppuvoorus ehk laagris testitakse juba esinemisoskust kaamera ees ning pingetaluvust.



“Castingu esimene voor saab läbi aprilli lõpus ja mais teatame, keda kutsume II vooru,” ütles Tähemaa ning lisas, et jälgida tasub filmi Facebooki lehte.



Esimene Eesti jõulufilm lastele



“Eia jõulud Tondikakul” on seiklusrikas laste jõulufilm 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu.



Eia ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, kokku viima kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.



Filmi “Eia jõulud Tondikakul” režissöör ja stsenarist on Anu Aun, produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik ning kunstnik Matis Mäesalu.



Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmiva laste mängufilmi võtted toimuvad 2018. aasta jaanuarist märtsini.



