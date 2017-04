Uudised

Leisi vajab koolibussi jaoks nõusolekuid

Laupäev, 08. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 08. aprill 2017. Ludvig Mõtlep. Leisi vald soovib kooskõlastada teiste Saaremaa vallaks ühinevate omavalitsustega uue koolibussi kasutusrendi.



Selle aasta eelarve kinnitamisel andis Leisi vallavolikogu loa koolibussi kasutusrendile võtmiseks ning kinnitas ka laenukohustuse summa 500 000 eurot, mis on väiksem kui valla eelarvestrateegias 2017–2020 planeeritud summa.

Arvutuste aluseks on hinnapakkumine 28-kohalisele bussile maksumusega

108 000 eurot koos käibemaksuga.



“Senine koolibuss Mercedes-Benz Vario on 21- kohaline ja aastast 2001. Selle aastased hooldus- ja remondikulud lähenevad uue bussi liisingumaksele,” selgitas Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep Saaremaa ühinevatele valdadele ja Kuressaare linnale saadetud kooskõlastuse küsimises.



Pealegi ei ole alati tagatud õpilasringile väljasõit. Töökindluse tagamiseks ja remondikulude vähendamiseks on Leisi valla hinnangul mõistlik vana buss asendada uuega. Uus buss on kavas soetada kuni 30-kohaline. Praegu juhtub nii, et hommikusel õpilasringil jääb 5–6 õpilast püsti seisma, see aga ei ole lubatud.



