Võimlemisfestivalil rekordarv osalejaid

Laupäev, 08. aprill 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 08. aprill 2017. Piret Seema. Täna saab Vanalinna kooli võimlas teoks Saare maakonna koolide võimlemis- ja sportliku tantsu rühmade festival “Koolivõimlemine ja tants 2017“.



“Konkurss on aja jooksul oma vormi ja sisu muutnud, aga Vanalinna koolis toimub see juba aastast 2010. Peakorraldaja Tiiu Haaviku sõnul on konkurssi erineval moel korraldatud aga juba pea 20 aastat,“ ütles Vanalinna kooli huvijuht Piret Seema, kelle sõnul osaleb sel korral rekordiliselt kümme kooli.



Festivalist võtab osa Kuressaare Vanalinna kool, Saaremaa ühisgümnaasium, Kuressaare gümnaasium, Leisi keskkool, Orissaare gümnaasium, Kahtla lasteaed-põhikool, Valjala põhikool, Pihtla kool, Kärla põhikool ja Salme põhikool.



Seema sõnul astub treenerite juhendatud kavadega üles 21 võimlemis- ja tantsurühma. Juhendajaid on kokku 12 ja võimlejaid-tantsijaid üle 200. Lisaks võistlevad õpilasgrupid ja klassid omaloominguliste kavadega.



Ürituse eesmärk on julgustada ja innustada võimlemis- ja liikumisalast tegevust maakonna üldhariduskoolides. Samuti anda võimalus maakonna koolides tegutsevatel võimlemis- ja tantsurühmadel esineda ja oma oskusi teiste koolide rühmadele näidata ning julgustada kooli kehalise kasvatuse õpetajaid koostama võimlemis- ja tantsukavasid klassidele.



Festivalil saavad osaleda koolide võimlemis- ja tantsuringid, avatud võimlemisringid ja kooli juures tegutsevate huvikoolide võimlemis- ja tantsuringid, klassides moodustatud võimlemis-ja tantsurühmad omaloominguliste ja õpetaja koostatud kavadega, põhikooli 8.-9. klasside õpilaste loovtööd võimlemise ja tantsukavade koostamises. Festival algab kl 13.



