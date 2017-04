Uudised

UUS! Pireti ristiemaks saab Muhu saarel sündinud Mareli Ots

Reede, 07. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 07. aprill 2017. Mareli Ots. FOTO: erakogu Parvlaeva Piret ristiemaks saab Muhu saarel sündinud noor ja aktiivne maaülikooli tudeng Mareli Ots.



Mareli alustas oma haridusteed Muhu põhikoolis, mille lõpetas 2007. aasta suvel kiituskirjaga. Õpinguid jätkas ta Kuressaare gümnaasiumis, mille lõpetas hõbemedaliga. Pärast gümnaasiumi asus ta kõrgharidust omandama Eesti maaülikoolis veterinaarmeditsiini erialal, mida sellel aastal on lõpetamas.



Ta on aktiivne neiu, kes juba põhikoolis ja gümnaasiumis tegeles õpilaste esindamisega, kuuludes õpilasesinduse koosseisu. Ülikooli astudes taasasutas Mareli koos paari aktiivse veterinaariatudengiga Eesti veterinaarmeditsiini üliõpilaste seltsi, mis tegutseb tänaseni väga aktiivse Tartu erialaorganisatsioonina.



Viimased kolm aastat on ta Eesti maaülikooli üliõpilasesinduses täitnud juhatuse esimehe ülesandeid. Kuigi tema üliõpilasesinduse juhtimisaeg hiljuti lõppes, kuulub Mareli endiselt koduülikoolis mitmetesse otsustuskogudesse ning komisjonidesse, nagu Eesti maaülikooli nõukogu, Eesti maaülikooli valitsus ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu. Lisaks esindab ta Eesti maaülikooli üliõpilasi Eesti üliõpilaskondade liidus.



Mareli on ka andunud merefänn ning üritab igal suvel Muhu saare ümber purjekasõitu nautida. Meri on alati tema südames ja Tartus olles leevendab ta seda igatsust Emajõe kaldal aega veetes.



Parvlaeva Piret ristimine toimub 12. aprillil Tallinna Vanasadamas. Mareli alustas oma haridusteed Muhu põhikoolis, mille lõpetas 2007. aasta suvel kiituskirjaga. Õpinguid jätkas ta Kuressaare gümnaasiumis, mille lõpetas hõbemedaliga. Pärast gümnaasiumi asus ta kõrgharidust omandama Eesti maaülikoolis veterinaarmeditsiini erialal, mida sellel aastal on lõpetamas.Ta on aktiivne neiu, kes juba põhikoolis ja gümnaasiumis tegeles õpilaste esindamisega, kuuludes õpilasesinduse koosseisu. Ülikooli astudes taasasutas Mareli koos paari aktiivse veterinaariatudengiga Eesti veterinaarmeditsiini üliõpilaste seltsi, mis tegutseb tänaseni väga aktiivse Tartu erialaorganisatsioonina.Viimased kolm aastat on ta Eesti maaülikooli üliõpilasesinduses täitnud juhatuse esimehe ülesandeid. Kuigi tema üliõpilasesinduse juhtimisaeg hiljuti lõppes, kuulub Mareli endiselt koduülikoolis mitmetesse otsustuskogudesse ning komisjonidesse, nagu Eesti maaülikooli nõukogu, Eesti maaülikooli valitsus ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu. Lisaks esindab ta Eesti maaülikooli üliõpilasi Eesti üliõpilaskondade liidus.Mareli on ka andunud merefänn ning üritab igal suvel Muhu saare ümber purjekasõitu nautida. Meri on alati tema südames ja Tartus olles leevendab ta seda igatsust Emajõe kaldal aega veetes.Parvlaeva Piret ristimine toimub 12. aprillil Tallinna Vanasadamas.

Veel artikleid samast teemast »