Ketasgolf tuuakse õpilastele lähemale

Laupäev, 08. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 08. aprill 2017. Gete on ketasgolfi mänginud poolteist aastat. Ta arvas, et oleks tore, kui ka teised seda mängida oskaksid. FOTO: Sigrid OSa MTÜ Saare Disc Golf taotleb linnalt luba kooliõpilastele ketasgolfivõistluse korraldamiseks. Ürituse eestvedaja Indrek Kelder rääkis, et idee hakkas küpsema eelmisel sügisel.



“Me kutsusime kokku maakonna kehalise kasvatuse õpetajad ja rääkisime neile ketasgolfist just selle mõttega, et anda kevadel koolides kehalise kasvatuse tundides õpilastele võimalus ketasgolfiga tutvuda,“ rääkis Kelder.



Kuressaare gümnaasiumi ja Saaremaa ühisgümnaasiumiga on juba kokku lepitud, teiste koolidega läbirääkimisel alles käivad.



Suuremad koolid saavad endale ajutisel korvid, mille MTÜ paneb kooli ümbrusesse üles, samuti kettad. Kelder tõdes, et kõik oleneb koolidest, aga tema ettepanek oleks ketasgolfi õpetada alates kuuendast klassist ja vanematele õpilastele.



Lõpeb suure võistlusega



Projekt lõpeb 19. mail kooliõpilastele suunatud ketasgolfivõistlusega. Võistlus plaanitakse läbi viia Titerannas ja selle vahetus ümbruses. Selleks asetatakse maha kaasaskantavad ketasgolfi korvid. Võistluse käigus on eesmärk ketas vähima visete arvuga korvi saada. Kokku kasutatakse 18 korvi, võistlus toimub seega 18 “rajal“. Raja pikkus on vahemikus 50–100 m. Üritus on mõeldud kooliõpilastele ketasgolfi populariseerimiseks. Kõik osalejad saavad osaluse eest kaks ketasgolfi ketast.



Üritust plaanitakse teha Titerannas, et õpilastel oleks mugav ja lihtne võistlusele kohale tulla. Musumännik on nii suure võistluse pidamiseks kitsas ja teised väljakud asuvad linnast väljas.



“Õpetajate tagasiside on väga positiivne, sest see ei sea õpilastele väga suuri väljakutseid füüsilises mõttes, et nad peavad nüüd teatud kõrgusele hüppama või jaksama midagi tõsta. Ketast jaksab visata igaüks. See nõuab natuke visketehnikat, aga seda ongi mõnus kehalise tunnis harjutada,“ rääkis Kelder. Ta mainis, et aina rohkem noori on enda jaoks ketasgolfi avastanud.



Juba poolteist aastat



“Me tahaksime seda veelgi rohkem populariseerida, et mingis vanuses kõik lapsed teaksid, mis asi ketasgolf on ja kas neile see ala meeldib või mitte,“ seletas korraldaja.



Tema sõnul pakub ketasgolf lastele võimalust vabal aja midagi toredat koos peale hakata ja see on hea alternatiiv nutiseadmes istumisele.



11-aastane Gete on ketasgolfi mänginud koos isa Peeter Kasinaga juba poolteist aastat. Peagi hakkasid nad käima ka võistlustel. Gete kõige tugevam külg on tehnika, rohkem tahab harjutamist täpsus.



"Ma ei ole oma sõpradele ja klassikaaslastele ketasgolfist eriti rääkinud. Alati oleks huvitavam, kui teised ka tuleksid. Mulle meeldivad kõige rohkem algusvisked. Puttimine mul eriti hästi ei lähe," rääkis Gete. Lisaks ketasgolfile käib Gete võimlemas.

